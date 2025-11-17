Sędziowie krytykują projekt Żurka. "Albo KRS, albo kariera"

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa budzi zastrzeżenia środowiska sędziowskiego - pisze w poniedziałek "Rzeczpospolita". Krytycznie do propozycji ministra Waldemara Żurka odnosi się również m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich czy Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Minister zaznacza jednak, że zapoznaje się z tymi głosami, jednak się z nimi nie zgadza.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Minister sprawiedliwości Waldemar ŻurekŁukasz GdakEast News

W skrócie

  • Projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa przygotowany przez ministra Waldemara Żurka wywołuje sprzeciw wśród sędziów oraz organizacji broniących praw człowieka.
  • Zastrzeżenia dotyczą m.in. możliwości awansowania członków KRS w trakcie zasiadania w Radzie, co zdaniem wielu sędziów prowadzi do konfliktu interesów.
  • Minister Żurek podkreśla, że uwzględnił głosy Komisji Weneckiej oraz OBWE, jednak nie zgadza się z krytyką ze strony Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka czy Rzecznika Praw Obywatelskich.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przedstawił na początku października długo zapowiadany projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Zakłada ona m.in., że członków KRS będą wybierać wszyscy sędziowie, a nie tak jak dotychczas, Sejm. Ustawa przewiduje również, że kandydować będą mogli do niej również sędziowie awansowani przez obecną Radę, a zasiadający w KRS będą mogli awansować na wyższe stanowiska sędziowskie.

Ustawa o KRS. Sędziowie mają wątpliwości

Projekt budzi spore zastrzeżenia, zwłaszcza w części dotyczącej awansów - zwraca w poniedziałek uwagę "Rzeczpospolita". Rozwiązanie przewidziane w projekcie ministra Żurka już bowiem obowiązuje i według części prawników, prowadzi do tego, że członkowie KRS otrzymywali znaczące awanse np. z sądu rejonowego do sądu apelacyjnego, dzięki kolegom z Rady.

Zobacz również:

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Polska

Minister Żurek zaprezentował nową ustawę. "Przełomowa"

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

    - Sędzia pełniący służbę w KRS powinien być jak żona Cezara, czyli poza wszelkim podejrzeniem. Uważam zatem, że możliwość awansu sędziowskiego powinna być wstrzymana dla członków KRS. Decydujesz się na pracę w Radzie, to zaakceptuj to, że w tym czasie nie będziesz awansował. Albo KRS, albo robienie kariery - stwierdził w rozmowie z gazetą sędzia Jacek Tylewicz, rzecznik stowarzyszenia sędziowskiego Themis.

    Krytyka projektu ustawy o KRS. Minister odpowiada

    Krytykę wobec propozycji ministra sprawiedliwości wyraziły również m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, czy Rzecznik Praw Człowieka. Pojawiały się również głosy, że nowa ustawa jest sprzeczna z zaleceniami przedstawionymi przez Komisję Wenecką.

    - Ja uważam, że ten projekt jest zgodny z tym co pisze Komisja Wenecka. Z całym szacunkiem, znam opinię Rzecznika Praw Obywatelskich, ale się z nią nie zgadzam - stwierdził w poniedziałek Waldemar Żurek w programie Graffiti w Polsat News.

    - Jak chodzi o Fundację Helsińską, to tam jest spór między dwoma prawnikami, a grupą profesorów, która także jest w radzie fundacji. Profesor Sadurski również jest reprezentantem Fundacji Helsińskiej, a jednak jego poglądy są zupełnie inne - dodał minister.

    Zaznaczył również, że ministerstwo omawiało pomysły przedstawione w ustawie zarówno z OBWE, jak i Komisją Wenecką. - Staraliśmy się ten projekt tak zrobić, żeby Komisja Wenecka się nie miała do czego przyczepić - powiedział.

    Zobacz również:

    Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie rozporządzenie Waldemara Żurka
    Polska

    Trybunał Konstytucyjny zdecydował. Chodzi o rozporządzenie ministra Żurka

    Dorota Hilger
    Dorota Hilger
    "Wydarzenia": Historia jak z filmu. Pies bohater uratował senioraPolsat News

    Najnowsze