Sędziowie krytykują projekt Żurka. "Albo KRS, albo kariera"
Projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa budzi zastrzeżenia środowiska sędziowskiego - pisze w poniedziałek "Rzeczpospolita". Krytycznie do propozycji ministra Waldemara Żurka odnosi się również m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich czy Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Minister zaznacza jednak, że zapoznaje się z tymi głosami, jednak się z nimi nie zgadza.
W skrócie
- Projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa przygotowany przez ministra Waldemara Żurka wywołuje sprzeciw wśród sędziów oraz organizacji broniących praw człowieka.
- Zastrzeżenia dotyczą m.in. możliwości awansowania członków KRS w trakcie zasiadania w Radzie, co zdaniem wielu sędziów prowadzi do konfliktu interesów.
- Minister Żurek podkreśla, że uwzględnił głosy Komisji Weneckiej oraz OBWE, jednak nie zgadza się z krytyką ze strony Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka czy Rzecznika Praw Obywatelskich.
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przedstawił na początku października długo zapowiadany projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.
Zakłada ona m.in., że członków KRS będą wybierać wszyscy sędziowie, a nie tak jak dotychczas, Sejm. Ustawa przewiduje również, że kandydować będą mogli do niej również sędziowie awansowani przez obecną Radę, a zasiadający w KRS będą mogli awansować na wyższe stanowiska sędziowskie.
Ustawa o KRS. Sędziowie mają wątpliwości
Projekt budzi spore zastrzeżenia, zwłaszcza w części dotyczącej awansów - zwraca w poniedziałek uwagę "Rzeczpospolita". Rozwiązanie przewidziane w projekcie ministra Żurka już bowiem obowiązuje i według części prawników, prowadzi do tego, że członkowie KRS otrzymywali znaczące awanse np. z sądu rejonowego do sądu apelacyjnego, dzięki kolegom z Rady.
- Sędzia pełniący służbę w KRS powinien być jak żona Cezara, czyli poza wszelkim podejrzeniem. Uważam zatem, że możliwość awansu sędziowskiego powinna być wstrzymana dla członków KRS. Decydujesz się na pracę w Radzie, to zaakceptuj to, że w tym czasie nie będziesz awansował. Albo KRS, albo robienie kariery - stwierdził w rozmowie z gazetą sędzia Jacek Tylewicz, rzecznik stowarzyszenia sędziowskiego Themis.
Krytyka projektu ustawy o KRS. Minister odpowiada
Krytykę wobec propozycji ministra sprawiedliwości wyraziły również m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, czy Rzecznik Praw Człowieka. Pojawiały się również głosy, że nowa ustawa jest sprzeczna z zaleceniami przedstawionymi przez Komisję Wenecką.
- Ja uważam, że ten projekt jest zgodny z tym co pisze Komisja Wenecka. Z całym szacunkiem, znam opinię Rzecznika Praw Obywatelskich, ale się z nią nie zgadzam - stwierdził w poniedziałek Waldemar Żurek w programie Graffiti w Polsat News.
- Jak chodzi o Fundację Helsińską, to tam jest spór między dwoma prawnikami, a grupą profesorów, która także jest w radzie fundacji. Profesor Sadurski również jest reprezentantem Fundacji Helsińskiej, a jednak jego poglądy są zupełnie inne - dodał minister.
Zaznaczył również, że ministerstwo omawiało pomysły przedstawione w ustawie zarówno z OBWE, jak i Komisją Wenecką. - Staraliśmy się ten projekt tak zrobić, żeby Komisja Wenecka się nie miała do czego przyczepić - powiedział.