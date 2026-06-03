W skrócie Joanna Grabowska została wyłączona z postępowania dotyczącego europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry z powodu wątpliwości co do jej bezstronności.

Obecnie nie wskazano jeszcze nowego sędziego w tej sprawie; decyzja o losowaniu ma zapaść w najbliższych dniach.

W toku są odwołania i postępowania dotyczące zarówno ENA, jak i tymczasowego aresztu wobec Zbigniewa Ziobry, który jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

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Wniosek o wyłączenie sędzi Joanny Grabowskiej został skierowany do warszawskiego Sądu Okręgowego w ubiegłą środę przez Prokuraturę Krajową. Rzecznik tej prokuratury, prok. Przemysław Nowak informował wówczas, że jest to związane z posiadanymi przez sędzię 102 akcjami Telewizji Republika, w której - jak wynika z materiału dowodowego - jako korespondent miał zostać zatrudniony Zbigniew Ziobro przebywający obecnie w USA.

Sędzia Ptaszek poinformowała, że z wtorkowym postanowieniem sędzia Grabowska została wyłączona od rozpoznania sprawy o wydanie europejskiego nakazu aresztowania (ENA) wobec Ziobry.

ENA wobec Zbigniewa Ziobry. Niepełny skład sędziowski, czeka nas losowanie

Anna Ptaszek dopytywana, czy został już wylosowany nowy sędzia, poinformowała, że postanowienie w tej sprawie zostanie skierowane do losowania najprawdopodobniej w piątek lub poniedziałek.

Zbigniew Ziobro - który jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości - 10 maja potwierdził, że jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana otrzymał ochronę międzynarodową.

Po opuszczeniu Węgier były minister sprawiedliwości wyleciał z Mediolanu do Nowego Jorku. Posłużył się - z punktu widzenia USA - wizą "członka zagranicznych mediów". Jak wówczas poinformowano, Ziobro będzie komentatorem politycznym Telewizji Republika.

Na zastosowanie aresztu wobec Zbigniewa Ziobry Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zgodził się w lutym. Za politykiem wydano wówczas list gończy, a następnie skierowano do sądu wniosek o ENA. W drugiej połowie lutego do sprawy tego wniosku została wyznaczona sędzia Joanna Grabowska.

"Wątpliwościami co do bezstronności sędziego". Chodzi o sprawę Ziobry

Jak uzasadniał rzecznik Prokuratury Krajowej w opublikowanym w ubiegłym tygodniu wniosku, "zdaniem prokuratora posiadanie przez sędziego akcji spółki, w której zatrudniony jest podejrzany, którego sprawa dotyczy, może wywoływać w odbiorze społecznym wątpliwości co do bezstronności sędziego, niezależnie od tego, czy brak bezstronności rzeczywiście zachodzi".

Prokurator Nowak podkreślił przy tym, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w przypadku wyłączenia sędziego "nie jest konieczne wykazanie rzeczywistego braku bezstronności sędziego, lecz wystarczające jest istnienie okoliczności mogących obiektywnie wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności".

26 marca Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku obrony o zawieszenie postępowania w sprawie wydania ENA do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania o zastosowaniu wobec byłego ministra sprawiedliwości tymczasowego aresztowania.

Obrońca Ziobry mec. Bogumił Zygmont złożył w terminie zażalenie na to postanowienia, które zawierało jednak brak formalny - nie zostało podpisane przez obrońcę. Sąd wezwał adwokata do uzupełnienia zażalenia, czyli jego podpisania, do 7 maja. Zażalenie to zostało uzupełnione w terminie, nadano mu bieg. Właściwy do jego rozpoznania jest Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Trwa postępowanie odwoławcze. Chodzi o tymczasowy areszt dla Ziobry

Niezależnie od spraw związanych z wydaniem ENA, równolegle trwa postępowanie odwoławcze odnoszące się do decyzji o tymczasowym areszcie dla Ziobry. Pod koniec kwietnia informowano, że warszawski sąd okręgowy na 8 września wyznaczył rozpoznanie zażalenia na decyzję z lutego. Skład sędziowski został w tej sprawie rozszerzony do trzech sędziów zawodowych: Adama Chocholaka, Danuty Grunwald oraz Anny Szymachy-Zwolińskiej.

W zeszły czwartek warszawski sąd okręgowy poinformował, że termin rozprawy w sprawie zażalenia na zastosowanie aresztu wobec Ziobry został zmieniony na skutek zmiany terminów urlopów składu orzekającego. Pierwsze posiedzenie zaplanowano na 1 lipca, a dwa dodatkowe na 3 i 6 lipca.

Zbigniew Ziobro jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in., że jako szef Ministerstwa Sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.

Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.





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