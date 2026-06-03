Sędzia została wyłączona od rozpoznania. Zwrot w sprawie Zbigniewa Ziobry

Marcin Czekaj

Oprac.: Marcin Czekaj

Sędzia Joanna Grabowska została wyłączona od rozpoznania sprawy o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Wcześniej prokuratura wskazywała na "wątpliwości" co do jej bezstronności. Na ten moment do sprawy nie wylosowano nowego sędziego.

Zbigniew Ziobro, sędzia
Sędzia Joanna Grabowska została wyłączona od rozpoznania sprawy o wydanie ENA wobec Zbigniewa ZiobryStach Antkowiak / Beata ZawrzelReporter

W skrócie

  • Joanna Grabowska została wyłączona z postępowania dotyczącego europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry z powodu wątpliwości co do jej bezstronności.
  • Obecnie nie wskazano jeszcze nowego sędziego w tej sprawie; decyzja o losowaniu ma zapaść w najbliższych dniach.
  • W toku są odwołania i postępowania dotyczące zarówno ENA, jak i tymczasowego aresztu wobec Zbigniewa Ziobry, który jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Wniosek o wyłączenie sędzi Joanny Grabowskiej został skierowany do warszawskiego Sądu Okręgowego w ubiegłą środę przez Prokuraturę Krajową. Rzecznik tej prokuratury, prok. Przemysław Nowak informował wówczas, że jest to związane z posiadanymi przez sędzię 102 akcjami Telewizji Republika, w której - jak wynika z materiału dowodowego - jako korespondent miał zostać zatrudniony Zbigniew Ziobro przebywający obecnie w USA.

Sędzia Ptaszek poinformowała, że z wtorkowym postanowieniem sędzia Grabowska została wyłączona od rozpoznania sprawy o wydanie europejskiego nakazu aresztowania (ENA) wobec Ziobry.

ENA wobec Zbigniewa Ziobry. Niepełny skład sędziowski, czeka nas losowanie

Anna Ptaszek dopytywana, czy został już wylosowany nowy sędzia, poinformowała, że postanowienie w tej sprawie zostanie skierowane do losowania najprawdopodobniej w piątek lub poniedziałek.

Zbigniew Ziobro - który jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości - 10 maja potwierdził, że jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana otrzymał ochronę międzynarodową.

Zobacz również:

Zbigniew Ziobro złożył oświadczenie majątkowe 2025. Wyraźny spadek
Polska

Ziobro pożycza od własnej fundacji. W oświadczeniu zaskakująca pozycja

Dorota Hilger
Dorota Hilger

Po opuszczeniu Węgier były minister sprawiedliwości wyleciał z Mediolanu do Nowego Jorku. Posłużył się - z punktu widzenia USA - wizą "członka zagranicznych mediów". Jak wówczas poinformowano, Ziobro będzie komentatorem politycznym Telewizji Republika.

Na zastosowanie aresztu wobec Zbigniewa Ziobry Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zgodził się w lutym. Za politykiem wydano wówczas list gończy, a następnie skierowano do sądu wniosek o ENA. W drugiej połowie lutego do sprawy tego wniosku została wyznaczona sędzia Joanna Grabowska.

"Wątpliwościami co do bezstronności sędziego". Chodzi o sprawę Ziobry

Jak uzasadniał rzecznik Prokuratury Krajowej w opublikowanym w ubiegłym tygodniu wniosku, "zdaniem prokuratora posiadanie przez sędziego akcji spółki, w której zatrudniony jest podejrzany, którego sprawa dotyczy, może wywoływać w odbiorze społecznym wątpliwości co do bezstronności sędziego, niezależnie od tego, czy brak bezstronności rzeczywiście zachodzi".

Prokurator Nowak podkreślił przy tym, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w przypadku wyłączenia sędziego "nie jest konieczne wykazanie rzeczywistego braku bezstronności sędziego, lecz wystarczające jest istnienie okoliczności mogących obiektywnie wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności".

26 marca Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku obrony o zawieszenie postępowania w sprawie wydania ENA do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania o zastosowaniu wobec byłego ministra sprawiedliwości tymczasowego aresztowania.

Obrońca Ziobry mec. Bogumił Zygmont złożył w terminie zażalenie na to postanowienia, które zawierało jednak brak formalny - nie zostało podpisane przez obrońcę. Sąd wezwał adwokata do uzupełnienia zażalenia, czyli jego podpisania, do 7 maja. Zażalenie to zostało uzupełnione w terminie, nadano mu bieg. Właściwy do jego rozpoznania jest Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Zobacz również:

Zbigniew Ziobro ukarany ws. "afery hejterskiej"
Polska

Kara na urząd Ministra Sprawiedliwości. Chodzi o aferę za czasów Ziobry

Artur Pokorski
Artur Pokorski

Trwa postępowanie odwoławcze. Chodzi o tymczasowy areszt dla Ziobry

Niezależnie od spraw związanych z wydaniem ENA, równolegle trwa postępowanie odwoławcze odnoszące się do decyzji o tymczasowym areszcie dla Ziobry. Pod koniec kwietnia informowano, że warszawski sąd okręgowy na 8 września wyznaczył rozpoznanie zażalenia na decyzję z lutego. Skład sędziowski został w tej sprawie rozszerzony do trzech sędziów zawodowych: Adama Chocholaka, Danuty Grunwald oraz Anny Szymachy-Zwolińskiej.

W zeszły czwartek warszawski sąd okręgowy poinformował, że termin rozprawy w sprawie zażalenia na zastosowanie aresztu wobec Ziobry został zmieniony na skutek zmiany terminów urlopów składu orzekającego. Pierwsze posiedzenie zaplanowano na 1 lipca, a dwa dodatkowe na 3 i 6 lipca.

Zbigniew Ziobro jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in., że jako szef Ministerstwa Sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.

Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Zobacz również:

Viktor Orban miał nadać obywatelstwo Węgier Nikoli Gruewskiemu
Świat

Ziobro i Romanowski nie byli jedyni. Orban udzielił wsparcia komuś jeszcze

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz


"Polityczny WF": Ukraina się tłumaczy. Czy można wierzyć szefowi jej MSZ? INTERIA.PL

Najnowsze