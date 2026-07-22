Sędzia TK pisał do prezydenta, chciał złożyć ślubowanie. Decyzja Nawrockiego

W skrócie Karol Nawrocki planuje przyjąć ślubowanie od prof. Sławomira Patyry w najbliższy wtorek oraz wręczyć powołania czterem nowym sędziom Sądu Najwyższego.

Prof. Sławomir Patyra, wybrany w czerwcu na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, skierował pismo do prezydenta, wyrażając gotowość do złożenia ślubowania po zakończeniu kadencji poprzedniego sędziego.

Zaprzysiężenie prof. Patyry jest planowane na 28 lipca, a zwłoka była przez samego zainteresowanego tłumaczona kwestiami techniczno-organizacyjnymi kalendarza prezydenta.

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"W najbliższy wtorek 28 lipca Prezydent Karol Nawrocki działając na postawie art. 4 ust. 1 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, przyjmie ślubowanie od prof. Sławomira Patyry i tego samego dnia wręczy powołania czterem nowym sędziom Sądu Najwyższego" - poinformował Zbigniew Bogucki.

Jak dodał, Nawrocki planuje też powołanie 211 asesorów sądów rejonowych oraz 18 asesorów wojewódzkich sądów administracyjnych.

Karol Nawrocki odpowiada na apel prof. Sławomira Patyry. Przyjmie ślubowanie

Konstytucjonalista prof. Sławomir Patyra, który w czerwcu wybrany został przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, skierował na początku lipca pismo do Karola Nawrockiego.

Na antenie TVN24 przekonywał, że zrobił to, bo uważa, że również z jego strony "istnieje obowiązek dochowania należytej staranności". - Uznałem, że skoro od poniedziałku wakat na urzędzie sędziowskim stał się faktem, to chciałbym również w ten sposób zasygnalizować - również opinii publicznej, a także panu prezydentowi, że jestem gotowy do tego, aby w każdym czasie nawiązać stosunek służbowy w TK - mówił.

Pod koniec czerwca na antenie RMF FM Zbigniew Bogucki wskazywał, że wybór sędziego Patyry "w przeciwieństwie do procesów czy procedowania w sprawie pozostałych sędziów" TK odbył się "z odpowiednim wyprzedzeniem, z zachowaniem regulaminu, z zachowaniem reguł, z zachowaniem zasady indywidualizacji kadencji".

Prezydent reaguje na list prof. Patyry. Zaprzysiężenie w przyszły wtorek

Kandydatura prof. Patyry na stanowisko sędziego TK zgłoszona została przez posłów KO, PSL, Lewicy i Centrum. Zarekomendowała ją też sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka.

28 czerwca zakończyła się kadencja sędziego TK Andrzeja Zielonackiego. To właśnie jego zastąpić ma prof. Patyra.

Pytany o zwłokę w zaprzysiężeniu wskazywał, że wynikać może ona z "kwestii techniczno-organizacyjnych kalendarza pana prezydenta". Stwierdził, że nie wynika ona z "jakiejś szczególnej intencji w tej chwili".





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