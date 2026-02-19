W skrócie Sędzia Dariusz Łubowski został odsunięty od sprawy dotyczącej europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry po wniosku prokuratora generalnego Waldemara Żurka.

Wcześniej sędzia Łubowski był zaangażowany w podobną sprawę dotyczącą Marcina Romanowskiego, której również został odsunięty.

Zarówno Zbigniew Ziobro, jak i Marcin Romanowski, uzyskali azyl polityczny na Węgrzech i są podejrzewani o powiązania z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości.

Zgodnie z informacjami dziennikarki Polsat News Miry Skórki, nowy sędzia, który będzie orzekał w sprawie wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania (ENA) wobec Zbigniewa Ziobry zostanie wyłoniony w nocy z czwartku na piątek. Od sprawy odsunięty został sędzia Dariusz Łubowski.

Wniosek o odsunięcie Łubowskiego od tej sprawy złożył prokurator generalny Waldemar Żurek.

O tym, że wniosek o ENA trafi do referatu Łubowskiego, warszawski Sąd Okręgowy informował 11 lutego. Kolejnego dnia prokuratura złożyła wniosek o wyłączenie tego sędziego. Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak informował wówczas, że "w uzasadnieniu prokurator wskazał na szereg okoliczności uzasadniających wątpliwość co do bezstronności" tego sędziego.

W piątek - 13 lutego - sąd poinformował, że do rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego Łubowskiego została wylosowana sędzia Katarzyna Stasiów. W poniedziałek - 16 lutego - do sądu wpłynął wniosek obrońcy Ziobry mec. Bartosza Lewandowskiego o wyłączenie sędzi Stasiów od rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego Łubowskiego, ale nie został uwzględniony.

Sędzia Łubowski wyłączony od sprawy ENA wobec Ziobry

Polsat News przypomina, że ten sam sędzia wcześniej zajmował się sprawą Marcina Romanowskiego, wydając, a następnie uchylając ENA wobec tego polityka. Do uchylenia ENA wobec posła Prawa i Sprawiedliwości doszło w grudniu 2025 roku.

Wówczas sędzia Łubowski w uzasadnieniu wskazywał m.in. na "łamanie przez władzę wykonawczą praw człowieka i wolności obywatelskich" oraz "porządku konstytucyjnego Rzeczpospolitej Polskiej". Już wtedy minister Żurek zapowiadał wniosek o jego wyłączenie "z uwagi na brak obiektywizmu".

Podobną narrację utrzymywał obrońca Romanowskiego, mec. Bartosz Lewandowski, który oświadczył, że w śledztwie dotyczącym polityka dochodziło do "bezprawnego nacisku politycznego, a działania organów ścigania stanowią zagrożenie dla praw i wolności chronionych w konstytucji i prawie międzynarodowym".

12 stycznia Sąd Okręgowy w Warszawie podjął decyzję o wyłączeniu Łubowskiego od rozpoznania ponownego wniosku o wydanie ENA wobec Romanowskiego. Informację w tej sprawie ogłosiła rzeczniczka prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie Anna Ptaszek, informując, że jest to postanowienie, na które nie przysługuje zażalenie.

Ostatecznie we wtorek Sąd Okręgowy w Warszawie zadecydował o wydaniu nowego ENA wobec Romanowskiego. Zarówno on, jak i Ziobro, uzyskali azyl polityczny na Węgrzech. Śledczy podejrzewają, że obaj politycy mogą być powiązani z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości.

