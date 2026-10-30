Sędzia Korwin-Piotrowska o sytuacji wokół TK. Pierwsze zarządzenie

W skrócie Sędzia Anna Korwin-Piotrowska poinformowała, że wydała zarządzenie o miesięcznej przerwie w czynnościach służbowych prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Korwin-Piotrowska objęła kierownictwo w Trybunale Konstytucyjnym jako sędzia z najdłuższym stażem, powołując się na ustawę z 30 listopada 2016 roku.

Sędzia zapewniła, że w budynku TK przebywa siedmiu sędziów i nie ma w nim policji. Zaapelowała jednocześnie do polityków o nieeskalowanie obecnej sytuacji.

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Anna Korwin-Piotrowska na antenie TVP Info odniosła się do sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jak podkreśliła, w budynku instytucji przebywa obecnie "siedmiu sędziów". - W budynku nie ma policji - zaznaczyła.

Sędzia przekazała też, że wydała już zarządzenie o zwołaniu zgromadzenia ogólnego sędziów na wtorek, 3 listopada. Zapowiedziała, że "niezwłocznie" wszyscy sędziowie zostaną o tym powiadomieni i podkreśliła, że w związku z toczącymi się w parlamencie pracami nad ustawą budżetową "to ostatni moment, kiedy jeszcze można zwołać zgromadzenie".

Trybunał Konstytucyjny. Sędzia Korwin-Piotrowska zabrała głos. "TK będzie działać"

Korwin-Piotrowska ujawniła przy tym, że to ona wydała w piątek z, otwiera się w nowym okniearządzenie o natychmiastowej przerwie w czynnościach, otwiera się w nowym oknie służbowych prezesa Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

- Ustawa z 30 listopada 2016 r. przewidziała sytuację, kiedy musi być osoba, która musi podjąć działania w tym wobec prezesa TK. Ponieważ nikt w Polsce nie stoi ponad prawem. Przepisy ustawy, a konkretnie art. 12 ust. 4 przewiduje, że w przypadku braku możliwości upoważnienia przez prezesa TK do kierowania Trybunałem taką osobą zastępującą prezesa jest osoba z najdłuższym stażem - wyjaśniła.

Sędzia oceniła też, że "od wielu lat Trybunał Konstytucyjny praktycznie nie działa, a w ostatnim czasie mamy do czynienia z rażącym naruszeniem podstaw funkcjonowania państwa prawa poprzez to, że nie funkcjonuje TK". Dodała, że odpowiedzialnymi za to osobami są Bogdan Święczkowski i Bartłomiej Sochański.

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- Obecnie trybunał orzeka w rażąco nieprawidłowych składach. Deklarujemy wszystkim Polakom, że przywrócimy TK obywatelom. TK będzie działać we właściwym kształcie - podkreśliła. - Nie zawsze kiedyś byliśmy zachwyceni orzeczeniami TK, ale szanowaliśmy je - dodała.

- Apeluję do prezydenta, do polityków, aby nie eskalować sytuacji. W TK będziemy rozpatrywać sprawy z poszanowaniem światopoglądu wszystkich osób - zapewniła.

Trybunał Konstytucyjny. Trwa akcja policji, pojawiły się sprzeczne komunikaty

Przypomnijmy, że w piątek po południu Komenda Stołeczna Policji przekazała, że funkcjonariusze realizują czynności ustawowe na terenie siedziby Trybunału Konstytucyjnego, otwiera się w nowym oknie, ale nie ma ich w budynku TK. Przed siedzibą TK trwa protest. Następnie mundurowi poinformowali o zatrzymaniu trzech osób, które miały dostać się na teren Trybunału.

Na stronie Trybunału Konstytucyjnego około godz. 18 w piątek pojawiła się informacja w sprawie zarządzenia przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

Z informacji przekazanych PAP przez Macieja Taborowskiego, Magdalenę Bentkowską i Macieja Berka wynika, że Anna Korwin-Piotrowska jako mająca najdłuższy staż sędziowski została osobą kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenia o przerwach w czynnościach służbowych Święczkowskiego i Sochańskiego na okres miesiąca.

Jednocześnie w mediach społecznościowych TK przekazano, że strona internetowa Trybunału została "bezprawnie przejęta". Podkreślono, że prezesem pozostaje Bogdan Święczkowski.



