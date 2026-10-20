W skrócie Sąd Najwyższy zdecydował o uchyleniu immunitetu Jakubowi Iwańcowi, jego zawieszeniu i obniżeniu wynagrodzenia w związku z zarzutem spowodowania kolizji pod wpływem alkoholu.

Postanowienie nie jest prawomocne i można się na nie odwołać.

Obrońcy sędziego twierdzą, że nie kierował on pojazdem podczas kolizji i wskazują na inną osobę jako kierowcę.

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Orzeczenie o uchyleniu immunitetu warszawskiemu sędziemu Jakubowi Iwańcowi wydała prezes Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego Maria Szczepaniec. Jednocześnie we wtorkowym postanowieniu SN zdecydowano o zawieszeniu sędziego w obowiązkach oraz obniżeniu mu wynagrodzenia o 50 procent.

- Analiza materiału dowodowego pozwala na stwierdzenie, że fakt zaistnienia dostatecznie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez sędziego nie budzi wątpliwości - powiedziała sędzia Szczepaniec.

Postanowienie jest nieprawomocne - obronie przysługuje możliwość złożenia na nie zażalenia.

Sędzia Jakub Iwaniec z uchylonym immunitetem. Chodzi o kolizję z Rejowca Fabrycznego

Głośna medialnie sprawa dotyczy zdarzenia z października zeszłego roku. Wówczas warszawski sędzia i ówczesny zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów przy warszawskim sądzie okręgowym Jakub Iwaniec miał spowodować kolizję w miejscowości Rejowiec Fabryczny (woj. lubelskie).

W drugiej połowie października zeszłego do SN trafił wniosek o uchylenie sędziemu immunitetu w tej sprawie. Jak podawała Prokuratura Krajowa, 11 października 2025 roku sędzia Iwaniec uczestniczył w imprezie stowarzyszenia strzeleckiego, w trakcie której spożywał alkohol, a około 21:00 został odwieziony do swojego domu w Rejowcu Fabrycznym.

Kilkanaście minut później sędzia zamówił pizzę z odbiorem osobistym. Iwaniec - jak relacjonowała PK - zjawił się w restauracji, gdzie przebywał przez około 25 minut. Jak ustaliła prokuratura, gdy sędzia wracał do domu, zobaczyli go sąsiedzi.

Samochód, którym - jak zeznała śledczym świadek zdarzenia - kierował Iwaniec, "w pewnym momencie zjechał z jezdni na chodnik, a następnie uderzył w znajdujące się trzy metry od tych sąsiadów drzewo". Następnie auto "zawróciło, wjechało na jezdnię i kontynuowało jazdę, wjeżdżając na posesję" sędziego.

Sąd Najwyższy zdecydował w sprawie immunitetu Jakuba Iwańca

PK informowała, że w noc zdarzenia Iwaniec został przewieziony do szpitala, gdzie poddano go badaniom toksykologicznym. Wykazały one, że około trzy godziny po zdarzeniu w jego krwi było 1,85 promila alkoholu.

Obrona sędziego konsekwentnie podkreśla, że nie prowadził on samochodu, lecz był jego pasażerem. Podczas wtorkowego posiedzenia SN obrońcy wskazali konkretną osobę, która - według nich - kierowała autem.

- Prokuratura nie udowodniła, że sędzia kierował pojazdem, bo nie przeprowadziła w tym zakresie w ogóle postępowania dowodowego - podkreślał broniący Iwańca mec. Michał Skwarzyński.

Wskazywał też na - w jego ocenie - polityczne tło sprawy. Rok temu, wkrótce po zdarzeniu, sprawę komentował szef MS Waldemar Żurek.

- Mogę tylko wszystkich polskich obywateli przeprosić, że takie sytuacje mają miejsce. Wiemy, że Jakub I. - czy też sędzia Iwaniec, bo jeszcze nie mamy przedstawionych zarzutów - to osoba, która bardzo ściśle współpracowała w czasach rządu PiS. Była to osoba zamieszana w aferę hejterską - zaznaczał wtedy minister sprawiedliwości.



