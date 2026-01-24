Schronisko w Sobolewie zamknięte. Premier: Nie będzie taryfy ulgowej
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Garwolinie podjął decyzję o natychmiastowym zamknięciu schroniska w Sobolewie oraz zakazie prowadzenia schronisk dla zwierząt dla właściciela obiektu - przekazało MSWiA. "Nie będzie taryfy ulgowej dla tych, którzy skazują zwierzęta na cierpienie" - skomentował premier Donald Tusk.
Jak przekazało MSWiA decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii jest wynikiem "niestosowania się właściciela obiektu do wcześniejszych decyzji wzywających do usunięcia uchybień w prowadzeniu schroniska". W azylu jest ok. 180 psów i kilka kotów.
Jako pierwszy informację o zamknięciu schroniska przekazał premier Donald Tusk za pośrednictwem mediów społecznościowych.
"Schronisko w Sobolewie to kolejny dowód na to, że ludziom desperacko brakuje tego, czego możemy uczyć się od psów: miłości, wierności, charakteru" - napisał szef rządu.
Tusk zapowiedział też, że "nie będzie taryfy ulgowej dla tych, którzy skazują zwierzęta na cierpienie".
Wkrótce więcej informacji