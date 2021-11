Schetyna: Wierzę w Tuska, w jego doświadczenie

Aleksandra Cieślik Polska

- Każdy przewodniczący ma swoją narrację, swój czas. To są czas i odpowiedzialność Donalda Tuska, by przygotować KO do zwycięskich wyborów. To nie jest łatwe, to kwestia zbudowania paktu senackiego i koalicji w Sejmie. Wierzę w ten projekt, wierzę w Tuska, w jego doświadczenie, w to, że będzie w dobry sposób budować tę konstrukcję - stwierdził w dogrywce programu "Gość Wydarzeń" w Interii Grzegorz Schetyna, były przewodniczący PO.

Zdjęcie Grzegorz Schetyna, polityk PO / Polsat News / Polsat News