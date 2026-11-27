W skrócie Podczas konferencji Prokuratury Krajowej dotyczącej katastrofy smoleńskiej doszło do wymiany zdań między Antonim Macierewiczem a rzecznikiem prok. Przemysławem Nowakiem.

Zespół biegłych wykluczył wybuch jako przyczynę katastrofy, wskazując na błędy załogi, niestabilne podejście do lądowania oraz nieprawidłowe działania rosyjskich kontrolerów.

Antoni Macierewicz podważył opinię biegłych, utrzymując, że materiały wybuchowe zniszczyły samolot i zarzucając ekspertom ignorowanie dowodów zgromadzonych przez archeologów.

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Do zdarzenia doszło podczas konferencji prasowej rzecznika Prokuratury Krajowej prokuratora Przemysława Nowaka. W trakcie części z pytaniami głos zabrał Antoni Macierewicz. - Nie jest pan dziennikarzem, to jest konferencja - zwrócił się do niego przedstawiciel PK.

Macierewicz nawiązał w swojej wypowiedzi do kwestii potencjalnego wybuchu, który - według jednej z hipotez - miał doprowadzić do katastrofy smoleńskiej. - Zapomniał pan dodać jak wiele elementów wybuchowych, materiałów wybuchowych zostało zidentyfikowanych przez tę ekspertyzę - zarzucił rzecznikowi PK.

Konferencja w sprawie katastrofy Smoleńskiej. Głos zabrał Antoni Macierewicz

W odpowiedzi na te zarzuty prok. Nowak zakończył swoją wypowiedź i opuścił pomieszczenie. - A proszę bardzo. Niech pan wychodzi i niech pan udaje, że nie może pan odpowiedzieć - mówił Macierewicz.

Następnie były minister obrony narodowej zwrócił się do dziennikarzy i nawiązał do przedstawionej na konferencji opinii międzynarodowego zespołu biegłych. - Jest pewna cecha charakterystyczna. Mianowicie ci eksperci, żaden z nich nie był w Smoleńsku. Żaden z nich nie miał możliwości analizy materiałów, które doprowadziły do tragedii - stwierdził.

Na słowa Macierewicza zareagował jeden z dziennikarzy, który zapytał go, czy w takim razie podważa opinię międzynarodowej grupy biegłych. - Tak, tak zasadniczo - odpowiedział.

- Ja akurat nie byłem w Smoleńsku, ale moi współpracownicy i owszem byli i materiały były brane od ludzi, którzy mieli dokładne doświadczenie i obecność w sytuacji tego, co się rzeczywiście działo. Chcę, żebyście państwo sobie zdawali sprawę, że w raporcie, który ten pan referował, jest 120 stron identyfikujących olbrzymią ilość materiału wybuchowego - mówił.

- Ci eksperci mówią, że ilość materiałów wybuchowych nie ma znaczenia, dlatego że nie ma w ogóle - według nich - fragmentów zniszczenia części samolotów tymi skutkami materiałów wybuchowych. A nie wiedzą o tym, że tych fragmentów samolotu jest ponad 60 tysięcy. Nie zajęli się, chociaż mają ten materiał, materiałem polskich archeologów, którzy badali sytuację w październiku 2010 roku i zidentyfikowali 60 tysięcy fragmentów, w tym także fragmenty, które zostały zniszczone wybuchem - dodał.

Macierewicz wdał się w dyskusję z dziennikarzem, padły oskarżenia. "Wspiera Rosję"

Po tych słowach doszło do sprzeczki między jednym z dziennikarzy a Macierewiczem. - Niech pan nie krzyczy - zwrócił się były minister obrony narodowej do reportera. - Ten człowiek próbuje zakrzykiwać. TVN jest tą formacją, która wspiera Rosję od lat. I robi to nadal - kontynuował.

Po tym w sali zgasło światło, a wszystkie zgromadzone osoby zostały poproszone o opuszczenie pomieszczenia. Mimo to Macierewicz odpowiedział na pytanie reportera, który chciał wiedzieć, czy były szef resortu obrony "przeprosi rodziny ofiar" za swoją działalność.

- Mam nadzieję, że przeprosi TVN i ci, którzy kłamią w sprawie zbrodni smoleńskiej zrealizowanej przez Rosjan, a próbują zaatakować polskich pilotów. A to jest kłamstwo. To nie polscy piloci doprowadzili do tego, tylko Rosjanie, którzy doprowadzili do zniszczenia wybuchem samolotu. I to jest problem podstawowy dla nie tylko tych wszystkich, którzy stracili najbliższych, ale dla całego narodu polskiego. To jest problem podstawowy - mówił. - Materiały wybuchowe zniszczyły ten samolot - podkreślił.

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Katastrofa smoleńska. Biegli ujawnili przyczyny zdarzenia, pojawiła się opinia

Przypomnijmy, że w piątek odbyła się konferencja prasowa rzecznika Prokuratury Krajowej prok. Przemysława Nowaka, który przedstawił opinię zespołu biegłych, otwiera się w nowym oknie. Wynika z niej, że przyczyną katastrofy smoleńskiej były: niestabilne podejście do lądowania, błędna ocena rzeczywistej wysokości samolotu, kontynuowanie zniżania poniżej minimalnej wysokości oraz zbyt późne podjęcie decyzji o odejściu na drugi krąg.

Biegli wskazali ponadto, że wśród czynników sprzyjających katastrofie smoleńskiej były też: działania rosyjskich kontrolerów lotu, funkcjonowanie 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego, wybór lotniska Smoleńsk Północny oraz nieprzestrzeganie zasad sterylności kokpitu.

Prokuratura ujawniła przy tym, że kompleksowa analiza wykluczyła wybuch jako przyczynę katastrofy smoleńskiej. Jak dodał rzecznik, w zapisach rejestratorów nie zarejestrowano dźwięku odpowiadającego eksplozji. Ponadto podkreślono, że "samolot funkcjonował prawidłowo do momentu zderzenia się z pierwszymi przeszkodami terenowymi".

- Samolot znajdował się pod pełną kontrolą załogi do momentu zderzenia się z tymi przeszkodami. Wszystkie systemy działały prawidłowo i żadnej awarii nie było. Silniki działały jeszcze po rozbiciu samolotu - ujawnił prok. Nowak.



