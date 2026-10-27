W skrócie Żołnierz w Warszawie użył przemocy wobec właściciela pojazdu, aby przejąć jego samochód i odjechać z miejsca zdarzenia.

Sprawca przejechał skradzionym autem około 130 kilometrów do Zambrowa w województwie podlaskim, gdzie porzucił pojazd i zaczął iść pieszo.

Policja zatrzymała żołnierza na jednym z wiaduktów w Zambrowie, a sprawę bada teraz Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej pod nadzorem prokuratury.

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Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz poinformował, że do zdarzenia doszło w poniedziałek w stolicy we wczesnych godzinach porannych.

Wówczas słuchacz jednej z warszawskich uczelni - żołnierz - "używając przemocy wobec właściciela pojazdu mechanicznego, dokonał jego zaboru".

Żołnierz zabrał auto właścicielowi. Pojechał do innego województwa

Następnie mundurowy udał się "zajętym" pojazdem do oddalonego o około 130 kilometrów Zambrowa (woj. podlaskie). Tam porzucił auto i dalej ruszył w drogę pieszo.

"W wyniku podjętych przez funkcjonariuszy Policji natychmiastowych czynności operacyjno-rozpoznawczych i poszukiwawczych na jednym z wiaduktów w m. Zambrów zatrzymano sprawcę zdarzenia" - przekazał ppłk Rozkosz.

Okoliczności zdarzenia bada Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej.

Rzecznik przekazał, że czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora działu ds. wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów.



