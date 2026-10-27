Sceny jak w GTA. Żołnierz zabrał auto właścicielowi i odjechał

Paulina Eliza Godlewska

Paulina Eliza Godlewska

Niecodzienna sytuacja w udziałem wojskowego. Mężczyzna ukradł auto, a następnie oddalił się do leżącego od Warszawy o 130 kilometrów Zambrowa. Sprawą żołnierza zajmuje się obecnie Żandarmeria Wojskowa, a także prokuratura.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Polscy żołnierze w mundurach wojskowych podczas uroczystości
Żołnierz zatrzymany po tym, jak dokonał "zaboru" auta włascicielowi / zdj. ilustracyjneFacebook/SYLWIA_GUZOWSKANatalia Trzeciak PUSTE

W skrócie

  • Żołnierz w Warszawie użył przemocy wobec właściciela pojazdu, aby przejąć jego samochód i odjechać z miejsca zdarzenia.
  • Sprawca przejechał skradzionym autem około 130 kilometrów do Zambrowa w województwie podlaskim, gdzie porzucił pojazd i zaczął iść pieszo.
  • Policja zatrzymała żołnierza na jednym z wiaduktów w Zambrowie, a sprawę bada teraz Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej pod nadzorem prokuratury.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz poinformował, że do zdarzenia doszło w poniedziałek w stolicy we wczesnych godzinach porannych.

Wówczas słuchacz jednej z warszawskich uczelni - żołnierz - "używając przemocy wobec właściciela pojazdu mechanicznego, dokonał jego zaboru".

Żołnierz zabrał auto właścicielowi. Pojechał do innego województwa

Następnie mundurowy udał się "zajętym" pojazdem do oddalonego o około 130 kilometrów Zambrowa (woj. podlaskie). Tam porzucił auto i dalej ruszył w drogę pieszo.

"W wyniku podjętych przez funkcjonariuszy Policji natychmiastowych czynności operacyjno-rozpoznawczych i poszukiwawczych na jednym z wiaduktów w m. Zambrów zatrzymano sprawcę zdarzenia" - przekazał ppłk Rozkosz.

Okoliczności zdarzenia bada Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej

Rzecznik przekazał, że czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora działu ds. wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów.

Zobacz również:

Żołnierze prowadzili pościg na ulicach Elbląga (zdj. ilustracyjne)
Warmińsko-mazurskie

Pościg za żołnierzem w Elblągu. Padły strzały

Anna Nicz
Anna Nicz


"Polityczny WF": Gra o Trybunał. Będzie wytrychem do omijania wet?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze