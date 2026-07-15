"Zgodnie z decyzją Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego i kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości zakończyliśmy działalność stowarzyszenia 'Po Pierwsze Polska'. Od pierwszego dnia naszym celem była jedność Prawa i Sprawiedliwości" - poinformował Jacek Sasin na platformie X.

Sasin rozwiązał stowarzyszenie. Zapewnił o wierności wobec partii

Poseł zaznaczył, że członkowie organizacji pozostają lojalni wobec PiS i Kaczyńskiego. "Wszystkie działania, projekty i inicjatywy rozpoczęte oraz zaplanowane w ramach stowarzyszenia będą teraz realizowane w strukturach Prawa i Sprawiedliwości" - wyjaśnił.

"Rządy Donalda Tuska są złe dla Polski, a zwycięstwo jest dziś w naszym zasięgu. Nie możemy zmarnować tej szansy" - stwierdził Sasin. Dodał, że "tylko PiS" może zmienić układ sił w Sejmie, odsuwając Donalda Tuska od władzy.

"Potrzebujemy jedności, dyscypliny i wspólnej pracy w ramach szerokiego frontu patriotycznego. Wygramy i weźmiemy odpowiedzialność za przyszłość Polski. Do zwycięstwa" - podsumował.

PiS nakazuje wstrzymanie się od przynależności do stowarzyszeń

- Członkowie Prawa i Sprawiedliwości, niezależnie od pełnionych funkcji, są zobowiązani do bezwzględnego powstrzymywania się od przynależności do jakichkolwiek stowarzyszeń - przekazał w środę rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Decyzja dotyczy grup "o charakterze politycznym" i obejmuje także stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego "Rozwój Plus".

Bochenek wyjaśnił, że członkowie takich organizacji powinni natychmiast powstrzymać się od działania w ich ramach, a w ciągu siedmiu dni definitywnie zrezygnować z członkostwa. Celem uchwały dotyczącej zakazu jest utrzymanie "jedności ideowej, organizacyjnej i politycznej" PiS.





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