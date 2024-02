Samuel Pereira wygrał w sądzie. "Przeprosiny i odszkodowanie"

"Sok z Buraka" zamieścił na zdjęciu Periery wulgarne słowa, których on nigdy nie wypowiedział, a które kierowane miały być do dziecka.

Twórca "Soku z Buraka". Kim jest?

O Mariuszu Kozaku-Zagozdzie zrobiło się głośno w 2019 roku, kiedy to okazało się, że to on stoi na czele "Soku z Buraka" - profilu w mediach społecznościowych, który uderzał w polityków prawicy. Jak informowała w 2021 roku Interia, znajdował się on na stałej liście płac PO. W 2020 r. twórca "Soku z Buraka" zarobił dzięki Platformie 104 605 zł.