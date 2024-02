- Nawet, jeśli mam sobie coś do zarzucania, to czuję dumę, bo mam porównanie, jak wyglądało TVP Info, kiedy to my byliśmy tam u sterów, a jak wygląda teraz. Teraz to jest telewizja osiedlowa - powiedział Samuel Pereira w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim. Były szef kanału informacyjnego telewizji państwowej stwierdził, że nie czuje wstydu za treści prezentowane niegdyś na antenie, ponieważ media publiczne przed zmianami "realizowały polską rację stanu". Prowadzący rozmowę bezwzględnie punktował swojego gościa, który - jak się okazało - sam nalegał na zaproszenie go do studia.