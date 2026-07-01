- To jest hańba dla państwa, dla naszych bohaterów i naszej historii, że po polskich ulicach chodzą brunatne bojówki, które legitymują ludzi, zatrzymują samochody, i którzy udają polskie służby - przekonywał poseł Piotr Kowal.

Jak wskazał, incydenty z udziałem grup odnotowywane były w Warszawie, Lublinie oraz na polskich granicach. - Jeśli państwo dzisiaj nie zareaguje na takie działania, to jutro będziemy mieć taką sytuację, że będą decydować, kto jest Polakiem, a kto nim nie jest - ostrzegał poseł.

Polityk zaapelował o wzmocnienie polskich służb i zmiany prawne pozwalające im na odpowiednie reagowanie na podszywanie się pod polski mundur. - Trzeba to skończyć, nie może być tak, że grupy paramilitarne będą udawać polskich policjantów - mówił.

"Pan będziesz odpowiedzialny". Poseł Lewicy wskazuje na Kaczyńskiego

Poseł Kowal zwrócił się w stronę posłów Prawa i Sprawiedliwości, wskazując, że to oni ponoszą polityczną odpowiedzialność za te incydenty. Zarzucił im "hodowanie tego brunatnego potwora".

- Bo za waszych rządów państwo wspierało te grupy, a nie tak dawno kandydat na premiera waszej partii z tej mównicy lidera jednej z tych grup robił bohaterem za jego występki za polskimi granicami - mówił polityk.

Na koniec zwrócił się do Jarosława Kaczyńskiego. - Pan ponosi szczególną odpowiedzialność, bo jeżeli dojdzie do rękoczynu, jeżeli ktoś straci życie z rąk tych grup, to pan będziesz odpowiedzialny - wskazał Kowal.

Zorganizowane grupy mężczyzn chodzą po dworcach. Zaczepiają obcokrajowców

Jak ustalił Polsat News, jedna z grup o których wspominał poseł Kowal jest powiązana z ugrupowaniem Grzegorza Brauna. Jej członkowie ubrani w paramilitarną odzież budzącą skojarzenia z mundurami państwowymi służb zaczepiali podróżnych na Dworcu Centralnym w Warszawie i próbowali legitymować osoby wyglądające na cudzoziemców.

20 czerwca policja poinformowała, że śledczy przeprowadzili czynności w kilku lokalizacjach na terenie kraju, co ma związek z rozpowszechnianiem niezweryfikowanych lub nieprawdziwych informacji dotyczących bezpieczeństwa publicznego.

Nadmieniono, że w trakcie przeszukań zabezpieczono sprzęt teleinformatyczny, który zostanie poddany "szczegółowej analizie przez biegłego z zakresu informatyki śledczej".

Do sprawy odniósł się szef MSWiA. "Tak jak mówiliśmy - próby podszywania się pod funkcjonariuszy państwa zawsze spotkają się ze zdecydowaną reakcją państwa" - napisał w mediach społecznościowych Marcin Kierwiński.





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