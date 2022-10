Pierwsza część zgromadzenia odbyła się przed Sejmem. Następnie włodarze polskich miast przemaszerowali w okolice Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Alejach Ujazdowskich.

- Niektórzy z nas odkrywali ceny wyższe o 800, 900, a nawet 1000 proc. dyktowane przez państwowe spółki. Ten rząd nie radzi sobie, próbuje spychać odpowiedzialność na samorządy, szukać kozła ofiarnego - mówił Rafał Trzaskowski, który przemawiał przed budynkiem KPRM jako pierwszy.

- Każdy samorząd podlega finansowemu ostracyzmowi. Chcemy powiedzieć jasno - dosyć tego! Muszą być gwarantowane ceny energii, rządzący nie mogą przez cały czas zabierać nam pieniędzy - dodał prezydent Warszawy.

W strajku biorą udział m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, prezydent Sopotu Jacek Karnowski i marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak.

"Wspólnoty lokalne nie powinny stawać przed dylematem czy skracać liczbę godzin lekcyjnych w szkołach, zamykać baseny, likwidować linie tramwajowe i autobusowe czy gasić latarnie na ulicach. Nie pozwólmy, żeby mieszkańcy i przedsiębiorcy musieli płacić za horrendalne i nieuzasadnione nadzwyczajne zyski spółek Skarbu Państwa" - napisano w zapowiedzi protestu. Organizatorem wydarzenia jest Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski.

Premier "wychodzi z inicjatywą"

Mateusz Morawiecki opublikował w piątek w mediach społecznościowych list do prezydentów miast i innych samorządowców.

- Schowajmy legitymacje partyjne do szuflady, zamknijmy je i bez względu na to co nas różni szukajmy tego co nas łączy. Wierzę, że jest to przede wszystkim troska o dobro Polaków - apelował.

- Wspólnie odpowiadamy za bezpieczeństwo energetyczne każdego obywatela - bez względu na to przecież, kto na kogo głosuje i w jakiej miejscowości mieszka - dodał premier.