W skrócie Do Polski wrócił już samolot, którym Wołodymyr Zełenski oraz inni ukraińscy politycy odbywają zagraniczne wizyty.

Prezydent Ukrainy w ostatniej podróży do Londynu wyleciał z Kiszyniowa w Mołdawii, a nie z Jasionki koło Rzeszowa, jak wcześniej.

Strona ukraińska zaprzecza, aby decyzja o zmianie lotniska miała związek z kryzysem, dotyczącym nadania jednostce wojskowej imienia "Bohaterów UPA".

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Prezydent Ukrainy udał się w swoją ostatnią podróż do Londynu z lotniska w stolicy Mołdawii Kiszyniowie, choć dotychczas samolot ukraińskiego prezydenta startował w takich przypadkach z Jasionki koło Rzeszowa.

- Prezydent Zełenski korzysta z innych możliwości niż Rzeszów i tyle. Ja nie będę mu wskazywał którędy i jak ma latać. Rzeszów nie był zamknięty - mówił o tej sytuacji Donald Tusk.

Zełenski poleciał z Mołdawii, ominął Polskę. Ukraina komentuje

Decyzja o zmianie lotniska została podjęta po wybuchu kryzysu na linii Kijów-Warszawa, gdy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych imię "Bohaterów UPA".

Strona ukraińska zaprzeczała, aby reakcja strony polskiej miała wpływ na decyzję ws. lotniska.

Samolot, którym podróżuje prezydent Zełenski wrócił do Polski AirNav Radar materiał zewnętrzny

- Logistyką prezydenta zajmują się osobno jego służby protokolarne. Nie upolityczniajmy kwestii logistyki. (...) Nie ma tu żadnego wymiaru politycznego i nie ma potrzeby doszukiwania się go - mówił w środę rzecznik ukraińskiego MSZ Heorhij Tychyj, cytowany przez Interfax-Ukraina.

Zełenski na rozmowach w Londynie. Wyleciał z Mołdawii

Wołodymyr Zełenski poleciał do Londynu w niedzielę na spotkanie z szefami rządów Wielkiej Brytanii i Niemiec, Keirem Starmerem i Friedrichem Merzem, oraz prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Londyn, Berlin i Paryż tworzą grupę E3, luźną koalicję dyplomatyczną skupiającą się na sprawach bezpieczeństwa.

Jak widać w popularnym serwisie AirNav Radar, samolot polityka z Londynu wrócił jednak do Krakowa, a nie Kiszyniowa, z którego Zełenski wylatywał wcześniej na rozmowy E3.To w stolicy Małopolski Airbus A319 ma swoją stałą bazę.





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