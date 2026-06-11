Samolot Zełenskiego wylądował w Krakowie. Wcześniej ominął Polskę

Jakub Pogorzelski

Jakub Pogorzelski

Do Polski wrócił już samolot, którym Wołodymyr Zełenski i ukraińscy politycy odbywają wizyty zagraniczne. Podczas ostatniej podróży ukraiński prezydent wyruszył z Mołdawii. Decyzja o zmianie lotniska została podjęta po wybuchu kryzysu ws. decyzji o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA". Strona ukraińska zaprzecza, aby te dwie sprawy były ze sobą powiązane.

Samolot Airbus, którym lata Wołodymyr Zełenski, na lotnisku w Londynie.
Samolot którym podróżuje Wołodymyr Zełenski wrócił do PolskiABACAEast News

W skrócie

  • Do Polski wrócił już samolot, którym Wołodymyr Zełenski oraz inni ukraińscy politycy odbywają zagraniczne wizyty.
  • Prezydent Ukrainy w ostatniej podróży do Londynu wyleciał z Kiszyniowa w Mołdawii, a nie z Jasionki koło Rzeszowa, jak wcześniej.
  • Strona ukraińska zaprzecza, aby decyzja o zmianie lotniska miała związek z kryzysem, dotyczącym nadania jednostce wojskowej imienia "Bohaterów UPA".
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Prezydent Ukrainy udał się w swoją ostatnią podróż do Londynu z lotniska w stolicy Mołdawii Kiszyniowie, choć dotychczas samolot ukraińskiego prezydenta startował w takich przypadkach z Jasionki koło Rzeszowa.

- Prezydent Zełenski korzysta z innych możliwości niż Rzeszów i tyle. Ja nie będę mu wskazywał którędy i jak ma latać. Rzeszów nie był zamknięty - mówił o tej sytuacji Donald Tusk.

Zełenski poleciał z Mołdawii, ominął Polskę. Ukraina komentuje

Decyzja o zmianie lotniska została podjęta po wybuchu kryzysu na linii Kijów-Warszawa, gdy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych imię "Bohaterów UPA".

Strona ukraińska zaprzeczała, aby reakcja strony polskiej miała wpływ na decyzję ws. lotniska.

Mapa Europy Środkowo-Wschodniej z zaznaczoną trasą lotu pomiędzy lotniskiem w Kiszyniowie a lotniskiem Kraków-Balice.
Samolot, którym podróżuje prezydent Zełenski wrócił do PolskiAirNav Radarmateriał zewnętrzny

- Logistyką prezydenta zajmują się osobno jego służby protokolarne. Nie upolityczniajmy kwestii logistyki. (...) Nie ma tu żadnego wymiaru politycznego i nie ma potrzeby doszukiwania się go - mówił w środę rzecznik ukraińskiego MSZ Heorhij Tychyj, cytowany przez Interfax-Ukraina.

Zełenski na rozmowach w Londynie. Wyleciał z Mołdawii

Wołodymyr Zełenski poleciał do Londynu w niedzielę na spotkanie z szefami rządów Wielkiej Brytanii i Niemiec, Keirem Starmerem i Friedrichem Merzem, oraz prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Londyn, Berlin i Paryż tworzą grupę E3, luźną koalicję dyplomatyczną skupiającą się na sprawach bezpieczeństwa.

Jak widać w popularnym serwisie AirNav Radar, samolot polityka z Londynu wrócił jednak do Krakowa, a nie Kiszyniowa, z którego Zełenski wylatywał wcześniej na rozmowy E3.To w stolicy Małopolski Airbus A319 ma swoją stałą bazę.

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