Samolot z Warszawy musiał pilnie zawrócić. Usterka, na pokładzie setki osób

Samolot Polskich Linii Lotniczych LOT lecący do Dominikany z powodu usterki technicznej wykrytej przez pilotów musiał zawrócić do Warszawy - przekazał Interii rzecznik prasowy LOT-u Krzysztof Moczulski. Pasażerowie czekają na kontynuację podróży samolotem zastępczym. Na pokładzie znajdowało się ponad 200 osób.