Samolot Polskich Linii Lotniczych LOT lecący do Dominikany z powodu usterki technicznej wykrytej przez pilotów musiał zawrócić do Warszawy - przekazał Interii rzecznik prasowy LOT-u Krzysztof Moczulski. Pasażerowie czekają na kontynuację podróży samolotem zastępczym. Na pokładzie znajdowało się ponad 200 osób.

Rzecznik prasowy PLL LOT Krzysztof Moczulski w rozmowie z Interią przekazał, że podczas rejsu z Warszawy do Dominikany piloci wykryli usterkę techniczną i zdecydowali o zawróceniu samolotu.

Maszyna bezpiecznie wylądowała w stolicy. Na pokładzie znajdowało się ponad 200 pasażerów.

- Podróżni czekają na kontynuację podróży, około 13:30 będzie podstawiony samolot zastępczy - oznajmił rzecznik.

Więcej informacji wkrótce...

