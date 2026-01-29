Samolot z szefem polskiego MON zawrócony do Warszawy. Podano powód

W skrócie Rządowy samolot z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na pokładzie został zawrócony do Warszawy ze względu na niegroźną usterkę związaną z podwoziem.

Wydarzenie w niemieckim Ramstein, na które leciał szef MON, zostało opóźnione z powodu incydentu.

Spotkanie w Ramstein dotyczy mobilizacji państw członkowskich NATO do realizacji planów obronnych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Polska Agencja Prasowa, powołując się na informacje uzyskane w Ministerstwie Obrony Narodowej, poinformowała, że rządowy samolot z polską delegacją musiał wrócić nad ranem na lotnisko wojskowe w Warszawie po tym, jak "jedna z kontrolek sugerowała usterkę związaną z podwoziem maszyny".

Jak wynika z jednego z serwisów monitorujących ruch lotniczy, pierwszy samolot, rządowy Gulfstream G550, wystartował ok. godz. 6.30 nad ranem i zawrócił niedługo potem. Następny samolot, tym razem Boeing 737, wystartował po godz. 10.

Samolot z szefem polskiego MON zawrócony. Przyczyną niegroźna usterka

Przez incydent doszło do opóźnienia wydarzenia w niemieckim Ramstein, gdzie mieści się siedziba dowództwa sił lotniczych USA w Europie. Władysław Kosiniak-Kamysz ma tam wziąć w czwartek udział w spotkaniu z najważniejszymi dowódcami państw sojuszniczych.

Wydarzenie odbywa się na zaproszenie dowódcy wojsk NATO w Europie gen. Alexusa Grynkevicha. Na miejscu szef polskiego MON ma spotkać się z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że po powrocie z Ramstein Władysław Kosiniak-Kamysz weźmie udział w konferencji prasowej, która odbędzie się około godziny 17.30 w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego w Warszawie.

Spotkanie w Ramstein. Tematem mobilizacja państw członkowskich NATO

Przypomnijmy, że w środę na antenie Radia Zet wiceszef MON Paweł Zalewski poinformował, że spotkanie w Ramstein będzie dotyczyło "mobilizacji państw członkowskich NATO do wypełnienia zobowiązań związanych z deklaracjami do planów obronnych".

- Więcej pieniędzy na uzbrojenie, więcej zdolności, większa mobilizacja - mówił Zalewski.

Wiceszef MON dodawał, że spotkanie w takiej formule, czyli na zaproszenie dowódcy wojsk NATO, odbywa się "rzadko". Jak jednak zauważył, spotkania ministrów obrony państw NATO mają miejsce sukcesywnie.

- Następne spotkanie będzie miało miejsce w drugiej połowie lutego, czyli już za dwa tygodnie w Brukseli - mówił.

Myrcha w "Graffiti" o nowych przepisach drogowych: Dotkliwość kary będzie adekwatna Polsat News