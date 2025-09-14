Samolot wypadł z pasa na lotnisku w Balicach. Trwa akcja służb

Paweł Basiak
Marcin Jan Orłowski

Paweł Basiak, Marcin Jan Orłowski

Aktualizacja

Na lotnisku w krakowskich Balicach samolot linii Enter Air podczas lądowania wypadł z pasa. Trwa akcja lotniskowych służb ratunkowych. - Nikomu nic poważnego się nie stało - poinformowała rzecznik prasowy Natalia Vince. Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem została zamknięta, loty są wstrzymane.

Samolot linii Enter Air. Zdjęcie ilustracyjne
Na miejscu trwa obecnie akcja służb ratunkowych. Pasażerowie są ewakuowani z pokładu samolotu.

- Z pierwszych informacji wynika, że nikomu nic poważnego się nie stało. Trwają działania lotniczej straży pożarno-gaśniczej - mówiła na antenie Polsat News Natalia Vince, rzecznik prasowy krakowskiego lotniska.

    Maszyna należąca do linii Enter Air leciała do Krakowa z tureckiej Antalii. W momencie podchodzenia do lądowania nad lotniskiem widniały gęste chmury i padał intensywny deszcz.

    Samolot wypadł z pasa startowego i zatrzymał się na pasie zieleni.

    "Wszystkie służby lotniskowe natychmiast podjęły działania. Trwa ewakuacja pasażerów. Operacje lotnicze zostały wstrzymane na około 2 godziny" - czytamy w komunikacie lotniska.

    Akcja ratunkowa na lotnisku w Balicach. Wszystkie loty wstrzymane

    Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem została natychmiast zamknięta. Wszystkie loty są obecnie wstrzymane.

    Lotnisko Katowice-Pyrzowice poinformowało o przekierowaniu tam czterech rejsów, które finalnie miały zakończyć się na krakowskim lotnisku.

    Mowa o lotach z Zurychu, Wenecji Treviso, Palermo i Memmingen.

    "Linie lotnicze zorganizowały transport naziemny pasażerów z przekierowanych rejsów do Krakowa" - poinformowało katowickie lotnisko w mediach społecznościowych.

