Samolot wypadł z pasa na lotnisku w Balicach. Trwa akcja służb
Na lotnisku w krakowskich Balicach samolot linii Enter Air podczas lądowania wypadł z pasa. Trwa akcja lotniskowych służb ratunkowych. - Nikomu nic poważnego się nie stało - poinformowała rzecznik prasowy Natalia Vince. Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem została zamknięta, loty są wstrzymane.
Na miejscu trwa obecnie akcja służb ratunkowych. Pasażerowie są ewakuowani z pokładu samolotu.
- Z pierwszych informacji wynika, że nikomu nic poważnego się nie stało. Trwają działania lotniczej straży pożarno-gaśniczej - mówiła na antenie Polsat News Natalia Vince, rzecznik prasowy krakowskiego lotniska.
Maszyna należąca do linii Enter Air leciała do Krakowa z tureckiej Antalii. W momencie podchodzenia do lądowania nad lotniskiem widniały gęste chmury i padał intensywny deszcz.
Samolot wypadł z pasa startowego i zatrzymał się na pasie zieleni.
"Wszystkie służby lotniskowe natychmiast podjęły działania. Trwa ewakuacja pasażerów. Operacje lotnicze zostały wstrzymane na około 2 godziny" - czytamy w komunikacie lotniska.
Akcja ratunkowa na lotnisku w Balicach. Wszystkie loty wstrzymane
Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem została natychmiast zamknięta. Wszystkie loty są obecnie wstrzymane.
Lotnisko Katowice-Pyrzowice poinformowało o przekierowaniu tam czterech rejsów, które finalnie miały zakończyć się na krakowskim lotnisku.
Mowa o lotach z Zurychu, Wenecji Treviso, Palermo i Memmingen.
"Linie lotnicze zorganizowały transport naziemny pasażerów z przekierowanych rejsów do Krakowa" - poinformowało katowickie lotnisko w mediach społecznościowych.