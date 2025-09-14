Samolot wypadł z pasa na lotnisku w Balicach. Akcja służb

Na lotnisku w krakowskich Balicach samolot linii Enter Air podczas lądowania wypadł z pasa. Trwa akcja lotniskowych służb ratunkowych. - Nikomu nic poważnego się nie stało - poinformowała Natalia Vince, główny specjalista portu ds. komunikacji z mediami. Wszystkich podróżnych ewakuowano do terminalu. W poniedziałek, po jedenastu godzinach przerwy, loty z oraz do Krakowa zostały wznowione.

Pasażerowie zostali ewakuowani z pokładu do budynku terminalu. Samolotem podróżowało niemal 200 osób.

- Z pierwszych informacji wynika, że nikomu nic poważnego się nie stało. Trwają działania lotniczej straży pożarno-gaśniczej - mówiła na antenie Polsat News Natalia Vince, główny specjalista krakowskiego lotniska ds. komunikacji z mediami.

Komunikat wydały też linie lotnicze Enter Air, które w mediach społecznościowych poinformowały, że "wszyscy pasażerowie są bezpieczni".

    Maszyna należąca do linii Enter Air leciała w niedzielę do Krakowa z tureckiej Antalii. W momencie podchodzenia do lądowania nad lotniskiem widniały gęste chmury i padał intensywny deszcz.

    Samolot wypadł z pasa startowego i zatrzymał się na pasie zieleni. "Wszystkie służby lotniskowe natychmiast podjęły działania" - czytamy w komunikacie lotniska.

    Samolot podczas lądowania wypadł z pasa. "Czekamy na przyjazd ciężkiego sprzętu"

    Linie lotnicze przekazały w mediach społecznościowych, że "zapewniają ciągłość operacji".

    "Kolejne rejsy będą realizowane samolotami należącymi do floty Enter Air. Obecnie czekamy na działania służb lotniskowych, które usuną samolot z drogi kołowania" - podano w komunikacie.

      Rzecznika prasowa Kraków Airport Monika Chylaszek przekazała po godz. 19, że port czeka na przyjazd ciężkiego sprzętu z czeskiej Ostrawy, który wyciągnie samolot na drogę kołowania. Na miejsce wezwano policję i Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych, która będzie wyjaśniać przyczyny zdarzenia.

      Akcja ratunkowa na lotnisku w Balicach. Wszystkie loty wstrzymane

      Po incydencie przestrzeń powietrzna nad lotniskiem została natychmiast zamknięta. Wszystkie loty zostały wstrzymane. Krakowski port lotniczy wznowił pracę krótko po północy, po jedenastu godzinach przerwy.

      "O godz. 00:40 operacje lotnicze z/do lotniska w Krakowie zostały wznowione. Skutki wielogodzinnego zamknięcie lotniska mogą być odczuwalne dla pasażerów jeszcze w poniedziałek (15 września). Dlatego uprzejmie prosimy, by na bieżąco śledzić informacje podawane przez przewoźników" - podano w komunikacie.

      Lotnisko Katowice-Pyrzowice poinformowało o przekierowaniu tam czterech rejsów, które finalnie miały zakończyć się na krakowskim lotnisku. Mowa o lotach z Zurychu, Wenecji Treviso, Palermo i Memmingen.

      "Linie lotnicze zorganizowały transport naziemny pasażerów z przekierowanych rejsów do Krakowa" - poinformowało katowickie lotnisko w mediach społecznościowych.

