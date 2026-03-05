Samolot Polskich Linii Lotniczych LOT lecący z Warszawy do Pragi musiał zawrócić na lotnisko Chopina. Powodem była usterka techniczna maszyny.

Lot o numerze LO523 wystartował z Warszawy o godz. 7.49, z kilkunastominutowym opóźnieniem. Zgodnie z rozkładem samolot miał wylądować w czeskiej stolicy około godzinę później.

Podczas lotu, w rejonie Wrocławia, załoga zdecydowała jednak o powrocie na stołeczne lotnisko.

Trasa zawróconego lotu Flightradar24.com materiał zewnętrzny

"Z powodu usterki technicznej samolotu obsługującego rejs LO523 z Warszawy do Pragi załoga - zgodnie z obowiązującymi procedurami - podjęła decyzję o powrocie na lotnisko wylotu" - przekazał polsatnews.pl Krzysztof Moczulski, rzecznik PLL LOT.

Dodał, że "samolot bezpiecznie wylądował w Warszawie".

Rzecznik PLL LOT poinformował również, że zaplanowany rejs do Pragi został odwołany. Nie odbędzie się także lot powrotny LO524 z czeskiej stolicy do Warszawy. "Pasażerowie zostaną przekierowani na kolejne dostępne połączenia" - przekazał Krzysztof Moczulski.

