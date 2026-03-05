Samolot PLL LOT pilnie zawrócił do Warszawy. "Usterka techniczna"

Samolot lecący z Warszawy do Pragi musiał zawrócić na lotnisko Chopina po wykryciu usterki technicznej. Jak przekazał polsatnews.pl rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski, maszyna bezpiecznie wróciła do stolicy.

Samolot pasażerski PLL LOT na płycie lotniska, widoczny fragment kadłuba z logo, w tle pas i budynki lotniska.
Samolot LOT lecący z Warszawy do Pragi musiał zawrócić z powodu usterki technicznej (zdjęcie ilustracyjne)Nicolas Economou/NurPhotoAFP

Samolot Polskich Linii Lotniczych LOT lecący z Warszawy do Pragi musiał zawrócić na lotnisko Chopina. Powodem była usterka techniczna maszyny.

Lot o numerze LO523 wystartował z Warszawy o godz. 7.49, z kilkunastominutowym opóźnieniem. Zgodnie z rozkładem samolot miał wylądować w czeskiej stolicy około godzinę później.

Podczas lotu, w rejonie Wrocławia, załoga zdecydowała jednak o powrocie na stołeczne lotnisko.

Mapa Europy Środkowej z zaznaczonym kolorowym śladem trasy lotu samolotu pomiędzy miejscowościami na terenie Polski, wyraźnie widoczne miasta Warszawa, Łódź oraz granice państwowe Niemiec, Czech, Słowacji i Polski.
Trasa zawróconego lotuFlightradar24.commateriał zewnętrzny

"Z powodu usterki technicznej samolotu obsługującego rejs LO523 z Warszawy do Pragi załoga - zgodnie z obowiązującymi procedurami - podjęła decyzję o powrocie na lotnisko wylotu" - przekazał polsatnews.pl Krzysztof Moczulski, rzecznik PLL LOT.

Dodał, że "samolot bezpiecznie wylądował w Warszawie".

Rzecznik PLL LOT poinformował również, że zaplanowany rejs do Pragi został odwołany. Nie odbędzie się także lot powrotny LO524 z czeskiej stolicy do Warszawy. "Pasażerowie zostaną przekierowani na kolejne dostępne połączenia" - przekazał Krzysztof Moczulski.

