Samolot PLL LOT pilnie zawrócił do Warszawy. "Usterka techniczna"
Samolot lecący z Warszawy do Pragi musiał zawrócić na lotnisko Chopina po wykryciu usterki technicznej. Jak przekazał polsatnews.pl rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski, maszyna bezpiecznie wróciła do stolicy.
Lot o numerze LO523 wystartował z Warszawy o godz. 7.49, z kilkunastominutowym opóźnieniem. Zgodnie z rozkładem samolot miał wylądować w czeskiej stolicy około godzinę później.
Podczas lotu, w rejonie Wrocławia, załoga zdecydowała jednak o powrocie na stołeczne lotnisko.
"Z powodu usterki technicznej samolotu obsługującego rejs LO523 z Warszawy do Pragi załoga - zgodnie z obowiązującymi procedurami - podjęła decyzję o powrocie na lotnisko wylotu" - przekazał polsatnews.pl Krzysztof Moczulski, rzecznik PLL LOT.
Dodał, że "samolot bezpiecznie wylądował w Warszawie".
Rzecznik PLL LOT poinformował również, że zaplanowany rejs do Pragi został odwołany. Nie odbędzie się także lot powrotny LO524 z czeskiej stolicy do Warszawy. "Pasażerowie zostaną przekierowani na kolejne dostępne połączenia" - przekazał Krzysztof Moczulski.