"Sam miałem być uczestnikiem pielgrzymki". Organizator wyjazdu o tragedii

Oprac.: Dawid Kryska Polska

- Autokar, którym jechali pielgrzymi do Medjugorie był sprawny, a przed wyjazdem odbył badanie techniczne - zapewnił Jarosław Miłkowski z biura "U Brata Józefa", które pośredniczyło w zorganizowaniu wyjazdu do Bośni i Hercegowiny. - Sam miałem być uczestnikiem pielgrzymki - przyznał w rozmowie z "Faktem". W wypadku do którego doszło w Chorwacji zginęło 12 osób, a ponad 30 zostało rannych.

Zdjęcie W wypadku polskiego autobusu w Chorwacji zginęło 12 osób, a 32 zostały ranne / Matija Habljak/PIXSELL/Press Association/East News / East News