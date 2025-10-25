W Katowicach trwa dwudniowa konwencja Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem "Myśląc: Polska".

Pod koniec konwencji głos zabrał prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński, który skomentował, informację o tym, że Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Inicjatywa Polska oficjalnie ogłosiły połączenie w jedną partię.

Jak ogłosił w sobotę Donald Tusk, jej nazwa to Koalicja Obywatelska, a logiem jest biało-czerwone serce.

- Jedna partia, która niewątpliwie istnieje i jest dużą partią (...) połączyła się z dwoma innymi, mniejszymi, które też istnieją, ale dyskretnie - powiedział Jarosław Kaczyński.

Słowa szefa PiS wywołały salwę śmiechu na widowni. - A dyskrecja, to jest naprawdę wielka zaleta, więc nie ma z czego się tu śmiać - kontynuował wyraźnie rozbawiony prezes.

Konwencja PiS. Jarosław Kaczyński o stworzeniu KO: Oni są pierwsi, naprawdę

- Otóż te dwie dyskretne partie połączyły się z tą jedną niedyskretną. I zdecydowano się na nową nazwę, tą samą, która była przedtem - ironizował Kaczyński.

Ta wypowiedź również wywołała gromki śmiech wśród zgromadzonych na sali.

- Ja się interesowałem polityką od naprawdę bardzo młodych lat (...), czegoś takiego nie było. Oni są pierwsi, naprawdę! Także gratuluję - dodał szef PiS.

Konwencje KO i PiS jednego dnia. "My o Polsce, oni o sobie"

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w piątek i sobotę odbywała się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Zrealizowano trzy sesje plenarne - dwa wystąpienia prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego i dyskusję o wschodnie flance NATO, 17 sesji głównych i 114 paneli specjalistycznych.

Z koeli konwencja zjednoczeniowa PO, Nowoczesnej i iPL odbywała się równolegle do drugiego dnia konwencji programowej PiS - politycy tej partii oceniają zjednoczenie jako próbę ucieczki od zobowiązań wyborczych.

"Prawo i Sprawiedliwość chce zmieniać Polskę na lepsze, aby poprawiać warunki życia Polaków, a Platforma Obywatelska zmienia nazwę, chcąc propagandowo poprawić słupki w sondażach. My o Polsce, oni o sobie" - napisał wówczas platformie X szef PiS Jarosław Kaczyński.

"Polityczny WF": Wrócą arcykapłani jednej, wspólnej listy? INTERIA.PL