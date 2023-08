Salmonella w mięsie z hipermarketu. Wydano ostrzeżenia

Obecność Salmonelli wykryto w tatarze wołowym 200 g wyprodukowanym dla Auchan . Klienci muszą uważać na opakowania o numerze partii 2293008, których termin przydatności do spożycia mija 30 sierpnia 2023 r. Producentem produktu są Zakłady Mięsne Łuków.

GIS apeluje do konsumentów, by nie spożywali produktu z partii objętej komunikatem. Z kolei w przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu mięsa należy skontaktować się z lekarzem .

Salmonella. Objawy salmonellozy

Do zakażenia salmonellozą może dojść zarówno poprzez spożycie zanieczyszczonej żywności lub żywności pochodzącej od zakażonych zwierząt , a także przez używanie skażonego sprzętu kuchennego. W szczególnych warunkach, jak m.in. w szpitalach lub domach opieki, zakażenie salmonellozą może szerzyć się przez bezpośredni kontakt lub drogą powietrzną.

Pierwsze objawy choroby pojawiają się od sześciu godzin do 3-7 dni od momentu kontaktu z czynnikiem zakaźnym. Do charakterystycznych reakcji organizmu należą m.in. bóle brzucha, gorączka, biegunka, odwodnienie, nudności i wymioty. U osób starszych, z obniżoną odpornością oraz dzieci może dojść do powikłań m.in. zapalenia dróg żółciowych, płuc i opon mózgowych.