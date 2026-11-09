W skrócie Klub parlamentarny Centrum złoży do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o podejrzeniu zniesławienia Policji przez redaktora naczelnego Telewizji Republika, Tomasza Sakiewicza.

Politycy Centrum argumentują, że w relacji z krakowskiego rynku Sakiewicz wprowadzał opinię publiczną w błąd, twierdząc bezzasadnie o braku obecności funkcjonariuszy na miejscu.

Tomasz Sakiewicz odniósł się do zarzutów, twierdząc, że jako dziennikarz relacjonował to, co widział w czasie rzeczywistym i działał w interesie swoich widzów.

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Suchoń o inicjatywie klubu Centrum poinformował na poniedziałkowej konferencji prasowej w Sejmie. Zapowiedział, że zawiadomienie zostanie złożone "jeszcze dziś". Ma ono trafić do Prokuratury Krajowej.

Klub parlamentarny reaguje ws. Sakiewicza. "Wprowadzał w błąd"

- Składamy zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Tomasza Sakiewicza, redaktora naczelnego i prezesa Telewizji Republika - podkreślił.

Jak dodał, chodzi o przestępstwo, które wyczerpuje znamiona określone w przepisie art. 212 par. 1 i 2 Kodeksu karnego, to jest przestępstwo zniesławienia Policji.

Według Suchonia "Sakiewicz wprowadzał w błąd za pośrednictwem mediów, mediów społecznościowych opinię publiczną, twierdząc jakoby na miejscu - po sobotnim ataku w Krakowie, w którym zginęło 6 osób, a 16 zostało rannych - nie było policji.

Jak mówił szef klubu Centrum, w zawiadomieniu wymienione są "konkretne dowody" potwierdzające opisywany przebieg zdarzeń. Polityk ocenił działania Sakiewicza jako "urągające jakiejkolwiek przyzwoitości".

Suchoń dodał, że choć przestępstwo zniesławienia jest "co do zasady ścigane z oskarżenia prywatnego", to na podstawie art. 60 Kodeksu postępowania karnego prokurator może wszcząć postępowanie z urzędu "w sytuacji, w której przemawia za tym ważny interes społeczny i sprawy związane z praworządnością". Argumentował też, że "w tak dramatycznej sytuacji na mediach ciąży szczególna odpowiedzialność".

Zawiadomienie do prokuratury po relacji z Krakowa

- To, co słyszeliśmy w wykonaniu Tomasza Sakiewicza, nie spełniało żadnych standardów dziennikarskich, było wręcz wprowadzaniem opinii publicznej w błąd - ocenił Suchoń. Jak zauważył, Sakiewicz zniesławiał osoby udzielające pomocy pokrzywdzonym i zatrzymujące przestępcę.

- Dziś składamy zawiadomienie do prokuratury i mamy nadzieję, i oczekujemy tego od prokuratury, że na podst. art. 60 to postępowanie zostanie wszczęte - podkreślił szef klubu Centrum.

Jak dodał, popełnienie przestępstwa zniesławienia jest zagrożone karą nawet do 1 roku pozbawienia wolności. Dodał, że klub Centrum zawiadomi w tej samej sprawie Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

Posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska podkreśliła, że istotne jest budowanie zaufania do służb, a "takie działania, jakie zaprezentował w relacji na żywo z rynku krakowskiego pan redaktor Sakiewicz, nie powinno mieć miejsca".

- Zgadzamy się z tym, że można prowadzić ostrą polemikę polityczną, że można krytykować to, w jaki sposób służby wypełniają swoje obowiązki. Ale nie można kłamać w momencie, kiedy cała Polska widziała bohaterską akcję Policji - oświadczyła Cwalina-Śliwowska.

Sakiewicz odpowiada na krytykę. Słowa o "bohaterskich policjantach"

Sam Sakiewicz odnosząc się do zarzutów dotyczących jego relacji po ataku w Krakowie, podkreślił w mediach społecznościowych, że będąc pierwszym dziennikarzem, który rozpoczął bezpośrednią relację, zwrócił uwagę na fakt kompletnego braku policji.

"Konkretnie jak się okazało w zasięgu wzroku i kamery był tylko jeden technik sekcji kryminalnej policji, który podjął się zabezpieczenia terenu przy jednej z ofiar" - napisał na X.

Jak dodał, "widząc to co widziałem i słysząc to co słyszałem nie mogłem uczciwie powiedzieć widzom nic innego". "Moje pytanie, czy brak policji wynikał z zaangażowania jej w innym miejscu, znalazło potwierdzenie w faktach" - podkreślił.

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"Ocena sytuacji na krakowskim rynku w żaden sposób nie mogła się odnosić do zaangażowania dwójki bohaterskich policjantów kilometr dalej. W takiej sytuacji jak przy zamachu, dziennikarz powinien pokazywać to co widzi. Ludzie na krakowskim rynku byli opuszczeni przez policję, choć na szczęście zadziałała straż miejska, pożarna i pogotowie. To wszystko relacjonowałem wierząc, że służę swoim widzom, wśród których wielu było na rynku" - napisał Sakiewicz.

W sobotę po godz. 15 zamaskowany 24-latek wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego w Krakowie i otworzył ogień do przypadkowych osób. Sprawca został zatrzymany po wymianie ognia z policją w rejonie skrzyżowania ulic Dietla i Stradomskiej.

W wyniku ataku ciężko ranni zostali m.in. dwaj policjanci - starszy posterunkowy Jakub Kulik i starszy posterunkowy Artur Morański - obaj przeszli operacje i zostali już wybudzeni ze śpiączki. Po sobotnim zamachu policja znalazła w domu w Ostrowcu Świętokrzyskim, w którym mieszkał zamachowiec, trzy ciała - jego ojca, matki i siostry.

Według ustaleń policji sprawca, 24-letni mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego, miał pozwolenie na broń i nie był wcześniej karany ani notowany. Michał Oksiński w poniedziałek nad ranem zmarł.



