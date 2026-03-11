W skrócie Prezydent Karol Nawrocki podpisał trzy ustawy dotyczące Krajowego Rejestru Sądowego, ustroju sądów powszechnych oraz rachunkowości.

Wśród projektów podpisanych ostatnio przez prezydenta znalazły się również te związane z polskim rolnictwem, szkolnictwem wyższym, systemem oświaty, fundacjami i stowarzyszeniami oraz ustawą o obronie polskiej ziemi.

Decyzja w sprawie ustawy wdrażającej program SAFE ma zapaść do 20 marca, a prezydent zaproponował alternatywny projekt 'Polski SAFE 0 proc.'.

Wśród ustaw podpisanych przez prezydenta Karola Nawrockiego znalazły się projekty zmiany przepisów dotyczących stowarzyszeń oraz ustaw: o Krajowym Rejestrze Sądowym, o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o rachunkowości.

Karol Nawrocki zdecydował. Jest podpis prezydenta pod trzema ustawami

Ogłoszone dzisiaj ustawy to kolejne projekty przyjęte w ostatnich dniach przez prezydenta Nawrockiego. W poniedziałek głowa państwa poinformowała o podpisaniu 10 dokumentów.

Wśród nich znalazły się te dotyczące m.in. polskiego rolnictwa, szkolnictwa wyższego i nauki, systemu oświaty, fundacji i stowarzyszeń oraz, jak stwierdził, "szczególny projekt" - ustawa o obronie polskiej ziemi.

Ważą się losy programu SAFE. Nie ma decyzji prezydenta

Nawrocki nie ogłosił jednak jeszcze decyzji w sprawie projektu, który szczególnie mocno interesuje opinię publiczną - ustawy wdrażającej unijny program SAFE. We wtorek w tej sprawie w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta z premierem Donaldem Tuskiem.

Głowa państwa zaproponowała przy tej okazji własny, alternatywny projekt "Polski SAFE 0 proc.". Marszałek Włodzimierz Czarzasty zapowiedział jednak, że nie będzie go procedował w Sejmie do momentu, w którym Nawrocki ogłosi decyzję ws. programu SAFE.

Prezydent ma na to czas do 20 marca.

