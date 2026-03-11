Sądy i rachunkowość. Trzy ustawy z podpisem prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o podpisaniu trzech ustaw - poinformowano na oficjalnej stronie głowy państwa. Wśród nich znalazły się projekty dotyczące Krajowego Rejestru Sądowego, ustroju sądów powszechnych oraz rachunkowości.

Prezydent Karol Nawrocki
Karol Nawrocki podpisał trzy ustawy. Jest decyzja prezydentaAnita WalczewskaEast News

  • Prezydent Karol Nawrocki podpisał trzy ustawy dotyczące Krajowego Rejestru Sądowego, ustroju sądów powszechnych oraz rachunkowości.
  • Wśród projektów podpisanych ostatnio przez prezydenta znalazły się również te związane z polskim rolnictwem, szkolnictwem wyższym, systemem oświaty, fundacjami i stowarzyszeniami oraz ustawą o obronie polskiej ziemi.
  • Decyzja w sprawie ustawy wdrażającej program SAFE ma zapaść do 20 marca, a prezydent zaproponował alternatywny projekt 'Polski SAFE 0 proc.'.
Wśród ustaw podpisanych przez prezydenta Karola Nawrockiego znalazły się projekty zmiany przepisów dotyczących stowarzyszeń oraz ustaw: o Krajowym Rejestrze Sądowym, o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o rachunkowości.

Karol Nawrocki zdecydował. Jest podpis prezydenta pod trzema ustawami

Ogłoszone dzisiaj ustawy to kolejne projekty przyjęte w ostatnich dniach przez prezydenta Nawrockiego. W poniedziałek głowa państwa poinformowała o podpisaniu 10 dokumentów.

    Wśród nich znalazły się te dotyczące m.in. polskiego rolnictwa, szkolnictwa wyższego i nauki, systemu oświaty, fundacji i stowarzyszeń oraz, jak stwierdził, "szczególny projekt" - ustawa o obronie polskiej ziemi.

    Ważą się losy programu SAFE. Nie ma decyzji prezydenta

    Nawrocki nie ogłosił jednak jeszcze decyzji w sprawie projektu, który szczególnie mocno interesuje opinię publiczną - ustawy wdrażającej unijny program SAFE. We wtorek w tej sprawie w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta z premierem Donaldem Tuskiem.

    Głowa państwa zaproponowała przy tej okazji własny, alternatywny projekt "Polski SAFE 0 proc.". Marszałek Włodzimierz Czarzasty zapowiedział jednak, że nie będzie go procedował w Sejmie do momentu, w którym Nawrocki ogłosi decyzję ws. programu SAFE.

     Prezydent ma na to czas do 20 marca.

