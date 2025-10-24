W skrócie Trzech Ukraińców zostało skazanych za udział w zorganizowanej grupie przestępczej odpowiedzialnej za podpalenia obiektów w Polsce i innych krajach UE.

Wyroki obejmują m.in. kary więzienia za pomoc w ukrywaniu sprawcy po głośnych podpaleniach.

Śledztwo jest kontynuowane, a zarzuty postawiono kolejnym osobom powiązanym z działalnością sabotażowo-terrorystyczną.

Akt oskarżenia w sprawie skierowali 25 kwietnia 2025 r. prokuratorzy z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.

Decyzją sądu Ukraińcy Serhii R., Pavlo T. oraz Vladyslav Y. odpowiedzą za działalność prowadzoną w różnych okresach w latach 2023-2024 na terenie Polski, Litwy, Łotwy, Ukrainy i Rosji. Śledczy ustalili, że ich celem było popełnienie przestępstw o charakterze sabotażowym i terrorystycznym.

Wyrok dla Ukraińców ws. działalności przestępczej. Sąd zdecydował

Sprawa dotyczy podpaleń obiektów wielkopowierzchniowych zlokalizowanych na terenie UE. Ukraińcy wykonywali te akty z zamiarem "zastraszenia wielu osób oraz wywarcia wpływu na opinię publiczną".

Obywatele Ukrainy współpracowali ze sobą, a także z innymi osobami, wobec których wciąż toczy się postępowanie.

Wyrok ws. Serhiego R. i Pavlo T. dotyczy ponadto utrudniania śledztwa po podpaleniu sklepu IKEA w Wilnie, do którego doszło 9 maja 2024 roku oraz hali przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie z 12 maja 2024 roku. Oskarżeni w dniach 13-17 maja 2024 roku pomogli Serhiiemu Chalyi uniknąć odpowiedzialności karnej, głównie poprzez zorganizowanie ucieczki z terytorium Polski.

Ukraińcy m.in. zapewnili nocleg sprawcy zdarzenia, umożliwili mu zakup biletów lotniczych, poinstruowali go o sposobie opuszczenia kraju, wywieźli na teren Czech i opłacili jego pobyt w hotelu w Austrii.

Seria podpaleń. Zasądzono karę więzienia, śledztwo jest w toku

Sąd wymierzył Pavlo T. karę pięciu lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Serhii R. usłyszał wyrok dwóch i pół roku więzienia, natomiast Vladyslav Y. został skazany na rok i cztery miesiące aresztu.

Wyrok jest nieprawomocny. Jeden z oskarżonych złożył wniosek o uzasadnienie.

Prokuratura Krajowa wyjaśnia, że Serhii R., Pavlo T. oraz Vladyslav Y. zostali skazani w ramach wielowątkowego śledztwa. Dotyczyło ono m.in. podpalenia sklepu OBI przy ulicy Radzymińskiej w Warszawie w dniu 14 kwietnia 2024 r., podpalenia sklepu IKEA w Wilnie w dniu 9 maja 2024 r., podpalenia Centrum Handlowego Marywilska 44 w Warszawie w dniu 12 maja 2024 r., a także przygotowania do podpalenia sklepu IKEA w Rydze na Łotwie.

W toku postępowania zgromadzono dowody pozwalające na przedstawienie zarzutów także Daniilowi B., Oleksandrowi H., Oleksandrowi V., Serhiiemu Chalyi i innym osobom. Śledztwo jest kontynuowane.

