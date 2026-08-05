Naczelny Sąd Administracyjny oddalił w środę kasacje w sprawie dotacji i subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o skargę PiS dotyczącą bezczynności organu - niewypłacania przez Ministerstwo Finansów dotacji dla partii.

"Miażdżący dla PiS wyrok sądu". Politycy koalicji komentują

"Miażdżący dla PiS wyrok sądu w sprawie subwencji i dotacji podtrzymany! Kasacja oddalona. Żadnych wątpliwości - napisał w serwisie X minister finansów Andrzej Domański.

"Kolejne PiS-owskie kłamstwo obnażone" - dodał szef resortu.

Informację, którą przekazał Domański, skomentował też premier Donald Tusk. "Tak jak mówiliśmy, dla przekręciarzy pieniędzy nie ma i nie będzie" - napisał polityk.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił kasację dotyczącą wyroku warszawskiego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z czerwca 2025 roku.

Sąd - odpowiadając na skargę ze strony PiS - stwierdził wówczas, że minister finansów nie wypłacając dotacji partii "nie pozostaje w bezczynności, jeżeli działa na podstawie decyzji PKW pomniejszającej subwencję z powodu odrzucenia sprawozdania wyborczego, nawet w przypadku późniejszego nieskutecznego postanowienia Sądu Najwyższego".

Prawo i Sprawiedliwość bez subwencji. Partia przegrała w sądzie

Prawo i Sprawiedliwość - jak czytamy w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z czerwca 2025 roku - złożyło skargę po tym, jak nie otrzymało od Ministerstwa Finansów trzeciej raty subwencji za 2024 rok, w wysokości 6 483 343,76 zł.

Resort finansów nie wypłacił partii pieniędzy z powodu odrzucenia sprawozdania wyborczego PiS przez PKW w związku z wyborami z 2023 roku.

Po wyborach Prawo i Sprawiedliwość zostało pozbawione części dotacji, partii obniżono też subwencję. Zamiast 26 mln zł rocznie, PiS otrzymuje kwotę niemal 11 mln zł mniejszą.

Formacja Jarosława Kaczyńskiego zaskarżyła decyzje PKW do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która niekorzystne dla partii uchwały uchyliła. Statusu Izby nie uznaje jednak większość rządząca i z tego powodu resort finansów wciąż wypłacał PiS pomniejszoną subwencję.

Więcej informacji wkrótce.



