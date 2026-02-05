W skrócie Warszawski sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry po wcześniejszych odroczeniach.

Decyzja wywołała liczne komentarze przedstawicieli różnych ugrupowań politycznych, w tym Tomasza Siemoniaka, Marcina Romanowskiego i Marcina Kierwińskiego.

Sąd uwzględnił wniosek prokuratury, wskazując na prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych czynów oraz obawę ucieczki i wpływania na postępowanie.

W czwartek wieczorem warszawski sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Decyzja ta zapadła po wcześniejszych dwóch odroczeniach i wywołała lawinę komentarzy ze wszystkich stron sceny politycznej.

"Sąd zdecydował o areszcie dla Ziobry! Nie uniknie odpowiedzialności, gdziekolwiek będzie uciekać przed wymiarem sprawiedliwości Rzeczypospolitej" - napisał koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Areszt dla Zbigniewa Ziobry. Sąd podjął decyzję

Do sprawy odniósł się także poseł PiS Marcin Romanowski, który podobnie jak były minister Ziobro przebywa na Węgrzech. "Szajka w sędziowskich i prokuratorskich togach w służbie kryptodyktatury Tuska" - stwierdził.

O "symbolu walki ze złem, polityczną korupcją oraz patologią władzy", jakim ma być ta decyzja, napisał z kolei minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

"Po tym jak pojawiły się wczoraj informacje o podejmowanych przez politycznych prokuratorów z nielegalnie przyjętej Prokuratury Krajowej ustawkach w tej sprawie - jest to jeszcze bardziej skandaliczne. Czasy stalinowskie z ustawianiem wyroków politycznych" - skomentował poseł PiS Dariusz Matecki.

Siemoniak, Romanowski i Kierwiński. Fala komentarzy po decyzji sądu ws. Ziobry

"Uczciwi nie mają się czego bać" - ironizował ze swojej strony rzecznik rządu Adam Szłapka. W podobnym duchu wypowiedział się także Borys Budka. "Może i ten sąd nierychliwy, ale sprawiedliwy" - stwierdził.

"Skandaliczna decyzja, jak za mrocznych czasów komuny! Po informacjach o ustawkach prokuratury w tej sprawie, istnieje duża obawa, że wyrok może być ustawiony" - skomentowała posłanka PiS Maria Kurowska.

Decyzja w sprawie tymczasowego aresztowania byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro zapadła w czwartek wieczorem w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa.

Sąd w pełni uwzględnił wniosek prokuratury, powołując się na zaistnienie przesłanki ogólnej w postaci dużego prawdopodobieństwa popełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu czynów, a także obawę ucieczki, ukrywania się oraz bezprawnego wpływania na dalszy tok postępowania.

