W skrócie Sąd Okręgowy w Katowicach utrzymał w mocy postanowienie o aresztowaniu posła Wojciecha Króla, odrzucając zażalenia złożone przez obrońców polityka.

Prokuratura Europejska zarzuca posłowi oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej, w tym przyjmowanie korzyści majątkowych od przedsiębiorców.

We wrześniu Sejm uchylił Wojciechowi Królowi immunitet, a poseł został zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

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O treści postanowienia poinformowały dziennikarzy strony uczestniczące w posiedzeniu. - Sąd utrzymał w mocy postanowienie, które było zaskarżone, czyli nie uwzględnił żadnego z zażaleń - powiedział jeden z obrońców posła Króla mec. Przemysław Rosati.

Zażalenia na decyzję o aresztowaniu polityka złożyło troje obrońców parlamentarzysty i on sam. W środę rozpoznawał je szerszy, trzyosobowy skład sądu okręgowego. Zgodnie z prawomocnym już postanowieniem Król został aresztowany na 88 dni.

Wojciech Król pozostanie w areszcie. Jest decyzja sądu

Delegowana do Prokuratury Europejskiej Agnieszka Marcińczyk powtórzyła, że podstawą aresztowania polityka jest duże prawdopodobieństwo, że popełnił zarzucane mu przestępstwa.

- Występują także przesłanki szczególne uzasadniające stosowanie tego środka, a więc obawa bezprawnego wpływania na tok postępowania, powiązana z realną możliwością wymierzenia surowej kary, którą to karę definiuje się jako przynajmniej trzy lata pozbawienia wolności - dodała prok. Marcińczyk.

Decyzją Sądu Okręgowego w Katowicach, otwiera się w nowym oknie Wojciech Król, otwiera się w nowym oknie został zatrzymany na początku listopada. Policjanci aresztowali polityka na sali rozpraw, gdy ten uczestniczył w posiedzeniu.

Wcześniej sąd rejonowy uznał, że tymczasowe aresztowanie nie jest konieczne. Zażalenie na tę decyzję złożyła prokuratura.

Poseł Wojciech Król aresztowany na sali rozpraw

Prokuratura Europejska przedstawiła Wojciechowi Królowi cztery zarzuty. Polityk Koalicji Obywatelskiej podejrzewany jest o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Według śledczych Król miał przyjąć korzyści majątkowe od przedsiębiorców. Wymieniono m.in. wycieczkę do Tajlandii, otwiera się w nowym oknie i możliwość korzystania z willi o wartości 3,8 mln zł.

Poseł nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Sejm we wrześniu uchylił mu immunitet oraz wyraził zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie. Zawieszono go również w prawach członka klubu parlamentarnego KO.



