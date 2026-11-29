W skrócie Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie Rafała Trzaskowskiego, co pozwala na dalsze funkcjonowanie miasteczka protestacyjnego przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego.

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska zapowiada dalsze działania w celu zapewnienia obywatelom swobodnego wejścia do siedziby TK, aby mogli składać wnioski i skargi konstytucyjne.

Korwin-Piotrowska podkreśliła, że jej wcześniejsza interwencja u prezydenta Warszawy nie miała na celu likwidacji protestu, a jedynie odblokowanie dostępu do instytucji.

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Anna Korwin-Piotrowska, kierująca obecnie pracami Trybunału Konstytucyjnego, nie zamierza rezygnować z działań "mających zapewnić swobodny dostęp do siedziby instytucji". W rozmowie z "Faktem" odniosła się do decyzji Sądu Apelacyjnego w Warszawie,, otwiera się w nowym oknie który oddalił zażalenie Rafała Trzaskowskiego dotyczące miasteczka protestacyjnego przed TK.

Sędzia zaznaczyła, że jej wcześniejsza interwencja u prezydenta Warszawy nie miała na celu zakończenia manifestacji.

- Poprosiłam pana prezydenta o podjęcie działań, które umożliwiłyby bezkolizyjne wejście do Trybunału - wyjaśniła.

Jak podkreśliła Korwin-Piotrowska, prawo do organizowania zgromadzeń nie rozstrzyga kwestii zajmowania wejścia do budynku.

- To, że zgromadzenie jest i może być, to jest jedna kwestia. Natomiast uważam, że zakres zajęcia wejścia do Trybunału to kwestia niezależna od zezwolenia na dalsze zgromadzenie - stwierdziła Korwin-Piotrowska.

Protest przed TK. Korwin-Piotrowska z zapowiedzią

Kierująca pracami TK poinformowała, że dotychczas nie doszło do jej spotkania z Rafałem Trzaskowskim. Zapewniła jednak, że sprawa dostępu do instytucji pozostaje otwarta.

- Oczywiście będziemy dalej podejmować działania zmierzające do tego, żeby wszyscy mogli bezkolizyjnie, bezproblemowo wchodzić do Trybunału. Przede wszystkim chodzi o obywateli, którzy będą chcieli wejść do biura podawczego i złożyć pisma, skargi konstytucyjne - podkreśliła.

Korwin-Piotrowska wskazała konieczność pogodzenia prawa do manifestowania z prawem obywateli do korzystania z Trybunału Konstytucyjnego.

Miasteczko przed Trybunałem Konstytucyjnym zostaje. Sąd oddalił zażalenie

Spór rozpoczął się po tym, jak stołeczny ratusz nie przedłużył zgody na zgromadzenie przed siedzibą TK. Rafał Trzaskowski argumentował, że decyzja wynikała z troski o bezpieczeństwo i prawa okolicznych mieszkańców.

- To nie jest decyzja o poglądach. To decyzja o bezpieczeństwie i prawach ludzi, którzy tam mieszkają - tłumaczył prezydent Warszawy.

Organizatorzy protestu odwołali się od decyzji miasta. Sprawa trafiła do sądu, a ostatecznie Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie Trzaskowskiego, co pozwala na dalsze prowadzenie manifestacji przed Trybunałem.



