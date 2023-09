Sąd zakazał Z. Ziobrze wypowiadania się o A. Holland. Są warunki

4 września szef MS pisał w serwisie X (dawnym Twitterze), że "w III Rzeszy Niemcy produkowali propagandowe filmy pokazujące Polaków jako bandytów i morderców", a dziś " mają od tego Agnieszkę Holland ". Nawiązał w ten sposób do filmu "Zielona granica" autorstwa reżyserki, który opowiada o wydarzeniach na polsko-białoruskiej granicy , w kontekście kryzysu migracyjnego .

Jak dodała Holland, "w naszym kraju, doświadczonym śmiercią, okrucieństwem i cierpieniem milionów podczas II wojny światowej, porównanie do sprawców tych zdarzeń jest wyjątkowo bolesne i wymaga odpowiedniej reakcji". "Stawianie mnie w jednym szeregu z propagandystami III Rzeszy jest tak nikczemne, że pozostawia zero przestrzeni na jakąkolwiek polemikę. Dodam, że jestem córką łączniczki Powstania Warszawskiego i wnuczką ofiar Holocaustu" - przypomniała, wzywając ministra do przeprosin i wpłacenia 50 tys. zł na Stowarzyszenie "Dzieci Holocaustu".