W skrócie Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję warszawskiego ratusza, który odmówił przedłużenia zgody na zgromadzenie przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Jarosław Kaczyński pozytywnie ocenił werdykt sądu i zapowiedział na najbliższą niedzielę na godzinę 15 spotkanie przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.

Stołeczny ratusz ma teraz dobę na złożenie odwołania do Sądu Apelacyjnego od decyzji, która pozwoliła na kontynuowanie protestu przed TK.

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"Bezprawna decyzja prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego zakazująca zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym uchylona przez sąd" - napisał w czwartek wieczorem w serwisie X Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS uznał, że "kolejni sędziowie nie chcą ochraniać nielegalnych decyzji polityków Koalicji Obywatelskiej, a tym samym żyrować ich swoim nazwiskiem".

Decyzja sądu w sprawie protestu przed TK. Kaczyński komentuje

"To bardzo optymistyczne, choć walka o powstrzymanie bezprawnych działań tej władzy będzie trwać aż do samych wyborów parlamentarnych" - ocenił polityk.

Zapowiedział, że "w niedzielę spotykamy się o godz. 15 przed Trybunałem Konstytucyjnym". "Bądźmy tam razem" - napisał.

Do decyzji sądu odniósł się również Piotr Duda, szef Solidarności.

"Wolność pokojowych zgromadzeń to nasze konstytucyjne prawo, a nie przywilej przyznawany przez władzę. Rafał Trzaskowski ma obowiązek je respektować. Cieszę się, że dziś potwierdził to sąd. Będziemy nadal pokojowo protestować, niezależnie od tego, czy rządzącym się to podoba, czy nie" - napisał na platformie X.

Miasteczko przed Trybunałem Konstytucyjnym. Sąd uchylił decyzję stołecznego ratusza

W czwartek Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił uwzględnić odwołanie organizatora i uchylić decyzję prezydenta Warszawy w sprawie odmowy przedłużenia zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W środę ratusz nie przedłużył zgody na zgromadzenie przed TK, w związku z czym demonstracje miały trwać maksymalnie do 30 listopada. Organizatorzy protestu mieli 24 godziny na odwołanie się od decyzji ratusza. Sąd informował, że wpłynęło ono w czwartek 40 minut po północy. Do jego rozpatrzenia doszło tego samego dnia w godzinach wieczornych.

Teraz 24 godziny na odwołanie od czwartkowej decyzji Sądu Okręgowego do Sądu Apelacyjnego ma stołeczny ratusz.

Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego ma charakter inicjatywy wspieranej przez środowiska związane z prawicowymi mediami i Klubami "Gazety Polskiej". Na miejscu ustawiono scenę wykorzystywaną przez Telewizję Republika, która relacjonuje wydarzenia i zapewnia protestującym przestrzeń do publicznych wystąpień. W organizację protestu zaangażowane są Kluby "Gazety Polskiej". Jedną z głównych postaci tego wydarzenia jest Adam Borowski, przewodniczący warszawskiego Klubu "Gazety Polskiej", wskazywany również jako organizator zgromadzenia. W protesty zaangażowali się głównie politycy związani z PiS, a na manifestacjach obecni byli także zwolennicy Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej.

Genezą protestu było powstanie we wrześniu miasteczka namiotowego przed siedzibą TK, którego uczestnicy deklarowali sprzeciw wobec - ich zdaniem - próby siłowego przejęcia Trybunału przez rząd.



