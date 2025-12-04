W skrócie Sąd Okręgowy w Warszawie wydał Europejski Nakaz Aresztowania za Jewgienijem Iwanowem i Ołeksandrem Kononowem podejrzanymi o akty dywersji kolejowej.

Podejrzani zbiegli na Białoruś po aktach dywersji na torach w województwie mazowieckim.

W ramach sprawy zatrzymano również innych podejrzanych, m.in. Wołodymyra B., który miał pomagać sprawcom.

Jak przekazał warszawski sąd, decyzja o wydaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania za Jewgienijem Iwanowem zapadła w środę. W czwartek taka sama decyzja została podjęta wobec Ołeksandra Kononowa.

Wcześniej, bo w ubiegły czwartek 27 listopada, sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec mężczyzn. Z kolei w piątek Komenda Stołeczna Policji opublikowała za nimi listy gończe. Zgodnie z procedurą karną pozwoliło to na ich ściganie na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania i czerwonej noty Interpolu.

Prokuratura. Zarzut w sprawie usłyszał także Wołodymyr B.

W ubiegły poniedziałek zarzut w tej sprawie usłyszał również obywatel Ukrainy Wołodymyr B. Prokuratura zarzuca mu pomocnictwo w sprawie aktów dywersji z 15 i 16 listopada na infrastrukturę kolejową.

Według ustaleń śledztwa obywatel Ukrainy ułatwił bezpośrednim sprawcom popełnienie przestępstwa, pomagając w rozpoznaniu terenu i przygotowaniu dalszych działań, dotyczących aktów dywersji w miejscowościach Mika i Gołąb.

Z materiału dowodowego wynika, że Wołodymyr B. we wrześniu tego roku miał zawieźć Jewgienija Iwanowa w rejon planowanych działań dywersyjnych (linia kolejowa nr 7 w okolicach miejscowości Mika i Gołąb), umożliwiając mu m.in. wybór miejsca podłożenia materiałów wybuchowych, a także umieszczenia urządzenia rejestrującego obraz i instalacji metalowego elementu na szynach.

Po przedstawieniu zarzutów prokurator przesłuchał Wołodymyra B. w charakterze podejrzanego. Śledczy nie informują o szczegółach. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny areszt.

Akty dywersji na polskich torach. Służby zatrzymały cztery inne osoby

W ramach śledztwa zatrzymano jeszcze cztery inne osoby. Trzy zostały zwolnione, a jedna usłyszała zarzut ukrywania dokumentów. Prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla niej, ale sąd go nie uwzględnił.

Przypomnijmy, że poszukiwany 41-letni Jewgieni Iwanow urodził się w Estonii, a 39-letni Ołeksandr Kononow w Ukrainie.

Mężczyźni podejrzani są o uszkodzenia torów przy użyciu ładunku wybuchowego w okolicach miejscowości Mika w województwie mazowieckim, a także o drugi incydent, w okolicach Puław w miejscowości Gołąb, również na linii kolejowej nr 7 łączącej Warszawę z Dorohuskiem. Tam uszkodzona została część sieci trakcyjnej i zamontowane zostały elementy metalowe na torze, które również mogły spowodować wykolejenie pociągu.

Zachowania te sprowadziły bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, stanowiące zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób oraz mienia w wielkich rozmiarach.

