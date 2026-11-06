Według informacji, do których dotarła Interia, w Sądzie Najwyższym znajduje się postanowienie z dnia 6 listopada, w którym wskazano na oddalenie zażalenia Bogdana Święczkowskiego oraz Bartłomieja Sochańskiego.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego oraz jego zastępca złożyli do SN pisma, w których domagali się przywrócenia ich do czynności sędziów TK.

Z ustaleń Onetu i TVN24 wynika, że decyzję o oddaleniu zażaleń podjął jednoosobowo sędzia SN Zbigniew Korzeniowski. Według doniesień, w uzasadnieniu postanowienia wskazał, że Sąd Najwyższy nie jest właściwym organem do rozpoznania sprawy, ponieważ "zakres kognicji Izby Odpowiedzialności Zawodowej nie obejmuje sędziów Trybunału Konstytucyjnego".

Święczkowski i Sochański "wyrazili jednoznaczny sprzeciw"

W środę Święczkowski i Sochański opublikowali oświadczenie "do polskiej i międzynarodowej opinii publicznej".

"Aby wyrazić jednoznaczny sprzeciw wobec bezprecedensowego w historii Europy, bezprawnego, brutalnego ataku władzy wykonawczej na niezależny organ władzy sądowniczej" - argumentowali.

Stwierdzili, że w piątkowe popołudnie policja weszła do Trybunału Konstytucyjnego z terenu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zaznaczyli też, że zawieszenie ich przez Annę Korwin-Piotrowską, podobnie jak ogłoszenie się przez sędzię osobą kierującą TK, nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

Współpraca: Łukasz Szpyrka



