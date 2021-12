Sąd Najwyższy wysłał pytania do TSUE. Chodzi o delegowanie sędziów

Oprac.: Łukasz Noszczak Polska

Sąd Najwyższy wysłał do Trybunału Sprawiedliwości UE pytania o ​zasady delegowania sędziów przez ministra sprawiedliwości do sądów cywilnych wyższej instancji, z którego to delegowania minister może odwołać sędziego w każdym czasie i bez uzasadnienia.

Zdjęcie Trybunał Sprawiedliwości UE / AFP