Sąd Najwyższy w sprawie ks. Popiełuszki. Chodzi o prowokację sprzed lat

W styczniu ubiegłego roku warszawski sąd apelacyjny utrzymał w mocy postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie prowokacji wobec ks. Jerzego Popiełuszki na ul. Chłodnej w 1983 r.

Chodzi o podrzucenie w 1983 r. do jego mieszkania przez Służbę Bezpieczeństwa materiałów go obciążających - amunicji, materiałów wybuchowych, a także ulotek i wydawnictw, których posiadanie było wówczas zabronione. Po ujawnieniu spowodowało to wdrożenie przeciwko duchownemu postępowania karnego.



"Zbrodnia komunistyczna"

W 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że sprawa prowokacji wobec duszpasterza ludzi pracy, kapelana "Solidarności", była zbrodnią komunistyczną i przedawniła się.



Z taką argumentacją nie zgadzał się pion śledczy IPN.



