W skrócie Sąd Najwyższy zawiesił sędziego Jakuba Iwańca na trzy miesiące, podtrzymując decyzję ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.

Sędzia Iwaniec jest podejrzewany o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i udział w kolizji drogowej.

To już trzecia decyzja o przerwie w czynnościach tego sędziego.

Sąd Najwyższy nie zakwestionował tym samym decyzji ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka z początku listopada bieżącego roku o przerwie w czynnościach sędziego Jakuba Iwańca. Miała ona związek z podejrzewaniem przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości i kolizji 11 października w Rejowcu Fabrycznym.

Poniedziałkowa uchwała Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego w składzie dwojga sędziów i ławnika zapadła jednogłośnie. Sędzia Iwaniec został zawieszony do 17 lutego 2026 r.

- Ten okres zawieszenia jest podyktowany m.in. tym, że w tym czasie, zdaniem SN, prawdopodobnie zostanie rozpoznana sprawa immunitetowa za zarzucany sędziemu czyn - powiedziała przewodnicząca składu SN, sędzia Barbara Skoczkowska.

Waldemar Żurek: Jakub Iwaniec powinien świecić przykładem i przestrzegać prawa

O zarządzeniu przerwy w czynnościach sędziego minister sprawiedliwości informował wieczorem 4 listopada na platformie X. Taka decyzja - zgodnie z przepisami - musi być niezwłocznie skontrolowana przez sąd.

Minister sprawiedliwości w zamieszczonym wówczas wideo podkreślał, że Iwaniec, który pełnił również funkcję lokalnego rzecznika dyscyplinarnego dla sędziów, powinien świecić przykładem i przestrzegać prawa.

Waldemar Żurek przypominał, że "jak twierdzi prokuratura, prowadził on pojazd pod wpływem alkoholu i doprowadził do kolizji". Według obrony to nie sędzia Iwaniec siedział za kierownicą auta, lecz był jego pasażerem.

Sąd Najwyższy. To już trzecie zarządzenie o przerwie w czynnościach sędziego Iwańca

Tymczasem tego samego dnia, czyli 4 listopada - kilka godzin wcześniej - Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN zdecydowała o uchyleniu takiego zarządzenia o przerwie w czynnościach Iwańca, w tej samej sprawie, wydanego 17 października przez prezesa sądu rejonowego.

Sąd Najwyższy zdecydował 4 listopada o uchyleniu wcześniejszego zarządzenia, gdyż w momencie jego wydania Iwaniec był objęty inną przerwą w czynnościach, jeszcze wcześniejszą i wynikającą z innych kwestii. Została ona zarządzona pod koniec września przez ministra Żurka. Następnie ona również została uchylona, ale dopiero w drugiej połowie października.

Tym razem - de facto trzecie zarządzenie o przerwie w czynnościach sędziego Iwańca, a drugie związane z kwestią kolizji - nie zostało uchylone. Jak przypomniała sędzia Skoczkowska, poprzednie uchylenie dokonane przez SN 4 listopada zapadło "ze względów formalnych, a nie merytorycznych - co ma istotne znaczenie".

