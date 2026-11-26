W skrócie Sąd Dyscyplinarny Trybunału Konstytucyjnego zawiesił Bogdana Święczkowskiego w czynnościach służbowych na okres 12 miesięcy.

Bogdan Święczkowski zakwestionował legalność decyzji, nazywając sędziów, którzy ją podjęli, "przebranymi w togi uzurpatorami".

Sędzia Magdalena Bentkowska jako powód decyzji wskazała m.in. niedopuszczenie przez Święczkowskiego nowych sędziów do orzekania i udziału w Zgromadzeniu Ogólnym.

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Sąd Dyscyplinarny Trybunału Konstytucyjnego postanowił w czwartek zawiesić Bogdana Święczkowskiego w czynnościach służbowych sędziego TK na 12 miesięcy - ogłosiła przewodnicząca składowi sędzia Magdalena Bentkowska.

Bogdan Święczkowski zawieszony. Jest pierwsza reakcja. "Uzurpatorzy"

Święczkowski zakwestionował legalność tej decyzji. Jego reakcję udostępniła na platformie X rzeczniczka prasowa Trybunału Weronika Ścibor.

"Nemo iudex in causa sua - nikt nie może być sędzią we własnej sprawie. Tego uczą na pierwszym roku prawa. Przebrani w togi uzurpatorzy nie odrobili nawet tej lekcji" - stwierdził prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Sąd Dyscyplinarny TK zawiesił Święczkowskiego. "Nie dopuścił do orzekania"

Sąd dyscyplinarny zajął się w czwartek kwestią zarządzonej 30 października przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych sędziego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego na okres miesiąca.

Sąd postanowił - ogłosiła sędzia Bentkowska - "zawiesić w czynnościach służbowych sędziego Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego na okres 12 miesięcy".

Uznano, że ten czas pozwoli na przeprowadzenie postępowania dyscyplinarnego, które "ostatecznie rozstrzygnie w przedmiocie zarzutów formułowanych co do pana Święczkowskiego, jako sędziego TK i prezesa".

Wśród motywów takiej decyzji sędzia Bentkowska wymieniła m.in. niedopuszczenie przez Święczkowskiego do orzekania Marcina Dziurdy, Anny Korwin-Piotrowskiej, Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego i Macieja Berka, którzy - jak powiedziała - są sędziami TK od dnia wyboru ich przez Sejm.

Przewodnicząca składowi sędzia Bentkowska podkreśliła, że Święczkowski, pomimo doręczenia przez sędziów wymaganych dokumentów, w tym zaświadczeń o złożeniu ślubowania wobec prezydenta RP, "nie dopuścił ich do orzekania ani do udziału w Zgromadzeniu Ogólnym".

Święczkowski i Sochański bez immunitetów. "Nie jestem zawieszony"

- Aktualnie sędzią o najdłuższym stażu w TK jest Anna Korwin-Piotrowska (...). Ma ona dłuższy staż od sędziego TK Wojciecha Sycha, mimo że ten został sędzią sądu powszechnego w dniu 3 sierpnia 1995 roku - mówiła sędzia Bentkowska.

Po ogłoszeniu decyzji sędzia podkreśliła też, że Sąd Najwyższy "nie ma kompetencji do kontroli zarządzeń o przerwie w czynnościach sędziów TK". Jak dodała, sędzia Trybunału odpowiada dyscyplinarnie "wyłącznie przed TK".

W ubiegłym tygodniu zwołane przez sędzię Korwin-Piotrowską Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK uchyliło immunitety Święczkowskiego i wiceprezesa Trybunału Bartłomieja Sochańskiego w związku z przesłanymi pod koniec października przez prokuratora generalnego wnioskami o zgodę na pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej. Decyzje te wiążą się z obniżeniem uposażeń obu sędziów, a także z ich zawieszeniem - niezależnie od poprzednich decyzji TK w tym zakresie - w wykonywaniu czynności.

W komunikacie sędziowie TK wybrani przez Sejm podczas zgromadzenia wyrazili zgodę na pociągnięcie Święczkowskiego do odpowiedzialności karnej "za czyny polegające na nadużyciu w trakcie pełnienia funkcji Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego uprawnień i uporczywe naruszanie praw pracowników poprzez wielokrotne delegowania dziewięciu prokuratorów". Nie wyrażono natomiast zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Święczkowski oświadczył w ubiegłym tygodniu, że "nie było żadnego Zgromadzenia Ogólnego i nie zapadły żadne uchwały". - W żadnym wypadku nie jestem zawieszony - podkreślał.



