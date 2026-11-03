Sąd dyscyplinarny nad Bogdanem Święczkowskim. Wylosowano skład orzekający

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Aktualizacja

Podczas posiedzenia ośmiorga sędziów TK wylosowano skład orzekający w sprawie dyscyplinarnej dotyczącej prezesa TK Bogdana Święczkowskiego. Trzyosobowemu składowi będzie przewodniczyć Magdalena Bentkowska. Rola rzecznika dyscyplinarnego przypadła Stanisławowi Piotrowiczowi.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Kobieta trzymająca kartkę z nazwiskiem Stanisława Piotrowicza podczas losowania składów sędziowskich w TK
Wylosowano składy dyscyplinarne, które zajmą się sprawami Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja SochańskiegoPolsat NewsPolsat News

W skrócie

  • Wylosowano skład sądu dyscyplinarnego dla Bogdana Święczkowskiego, któremu przewodzi Magdalena Bentkowska, a rzecznikiem został sędzia Stanisław Piotrowicz.
  • Sprawę dyscyplinarną Bartłomieja Sochańskiego rozpatrzy skład, któremu przewodniczyć będzie Maciej Berek, natomiast rolę rzecznika dyscyplinarnego objął Dariusz Szostek.
  • Sędzia Anna Korwin-Piotrowska wydała decyzję o natychmiastowej przerwie w pełnieniu obowiązków przez Święczkowskiego i Sochańskiego, co wywołało polityczny spór i protesty.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Do rozpatrzenia sprawy Bogdana Święczkowskiego wylosowano sędziów: Macieja Taborowskiego, Magdalenę Bentkowską i Krystiana Markiewicza. Rzecznikiem dyscyplinarnym został natomiast sędziaStanisław Piotrowicz. Bentkowska została wylosowano sędzią sprawozdawcą i przewodniczącą składu.

Z kolei sprawę Bartłomieja Sochańskiego rozpatrzą sędziowie: Maciej Berek, Anna Korwin-Piotrowska oraz Rafał Wojciechowski. Rzecznikiem dyscyplinarnym został sędzia Dariusz Szostek. Na przewodniczącego składu wylosowano Berka, a na sprawozdawcę Wojciechowskiego.

Składy orzekną ws. decyzji Anny Korwin-Piotrowskiej o zarządzeniu natychmiastowej przerwy w pełnieniu przez Święczkowskiego i Sochańskiego funkcji sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Zobacz również:

Były prezes TK Jerzy Stępień o ruchu Karola Nawrockiego. "Nie ma prawa"
Polska

Były prezes TK wprost o działaniach Nawrockiego. "Nie ma prawa"

Dorota Hilger
Dorota Hilger

Posiedzenie zwołane przez Annę Korwin-Piotrowską zakończyło się po godz. 17. Zapowiedziała ona, że w środę zapozna się z wnioskami o uchylenie immunitetów prezesa i wiceprezesa TK, a następnie zaplanuje kolejne Zgromadzenia Ogólne Sędziów Trybunału w celu ich rozpatrzenia.

Trybunał Konstytucyjny. Sądy dyscyplinarne zdecydują ws. Święczkowskiego i Sochańskiego

W piątek Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła, że jako sędzia z najdłuższym stażem przejęła tymczasowo obowiązki prezesa TK. Następnie wydała zarządzenie o natychmiastowej przerwie w pełnieniu przez Bogdana Święczkowskiego funkcji prezesa TK, a przez Bartłomieja Sochańskiego funkcji wiceprezesa TK.

Decyzja spotkała się ze sprzeciwem Święczkowskiego i Sochańskiego, a także opozycji, którzy uznali, że Korwin-Piotrowska dopuściła się zamachu stanu i bezprawnego przejęcia Trybunału. Według nich Korwin-Piotrowska nie jest nawet sędzią TK, bowiem prezydent Karol Nawrocki nie przyjął od niej ślubowania.

W związku z sytuacją przed budynkiem TK trwają protesty polityków i zwolenników opozycji. Na miejscu są jednostki policji. W związku z sytuacją prezydent odwołał swoją wizytę w Senegalu i wrócił do kraju. W nocy z piątku na sobotę wszedł ze swoimi współpracownikami do siedziby TK.

Waldemar Żurek poinformował, że skierował do TK sześć wniosków o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Święczkowskiego i Sochańskiego. Zarzuty dotyczą m.in. niedopuszczania do orzekania sędziów wybranych przez Sejm, a od których Nawrocki odmówił przyjęcia ślubowania.

Zobacz również:

Anna Korwin-Piotrowska
Polska

Korwin-Piotrowska zapowiada w sprawie Święczkowskiego. "W poniedziałek"

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak


Nowe dane o zarobkach lekarzy w Polsce. "Takiej skali się nie spodziewaliśmy"INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze