W skrócie Wylosowano skład sądu dyscyplinarnego dla Bogdana Święczkowskiego, któremu przewodzi Magdalena Bentkowska, a rzecznikiem został sędzia Stanisław Piotrowicz.

Sprawę dyscyplinarną Bartłomieja Sochańskiego rozpatrzy skład, któremu przewodniczyć będzie Maciej Berek, natomiast rolę rzecznika dyscyplinarnego objął Dariusz Szostek.

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska wydała decyzję o natychmiastowej przerwie w pełnieniu obowiązków przez Święczkowskiego i Sochańskiego, co wywołało polityczny spór i protesty.

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Do rozpatrzenia sprawy Bogdana Święczkowskiego wylosowano sędziów: Macieja Taborowskiego, Magdalenę Bentkowską i Krystiana Markiewicza. Rzecznikiem dyscyplinarnym został natomiast sędziaStanisław Piotrowicz. Bentkowska została wylosowano sędzią sprawozdawcą i przewodniczącą składu.

Z kolei sprawę Bartłomieja Sochańskiego rozpatrzą sędziowie: Maciej Berek, Anna Korwin-Piotrowska oraz Rafał Wojciechowski. Rzecznikiem dyscyplinarnym został sędzia Dariusz Szostek. Na przewodniczącego składu wylosowano Berka, a na sprawozdawcę Wojciechowskiego.

Składy orzekną ws. decyzji Anny Korwin-Piotrowskiej o zarządzeniu natychmiastowej przerwy w pełnieniu przez Święczkowskiego i Sochańskiego funkcji sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Posiedzenie zwołane przez Annę Korwin-Piotrowską zakończyło się po godz. 17. Zapowiedziała ona, że w środę zapozna się z wnioskami o uchylenie immunitetów prezesa i wiceprezesa TK, a następnie zaplanuje kolejne Zgromadzenia Ogólne Sędziów Trybunału w celu ich rozpatrzenia.

Trybunał Konstytucyjny. Sądy dyscyplinarne zdecydują ws. Święczkowskiego i Sochańskiego

W piątek Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła, że jako sędzia z najdłuższym stażem przejęła tymczasowo obowiązki prezesa TK. Następnie wydała zarządzenie o natychmiastowej przerwie w pełnieniu przez Bogdana Święczkowskiego funkcji prezesa TK, a przez Bartłomieja Sochańskiego funkcji wiceprezesa TK.

Decyzja spotkała się ze sprzeciwem Święczkowskiego i Sochańskiego, a także opozycji, którzy uznali, że Korwin-Piotrowska dopuściła się zamachu stanu i bezprawnego przejęcia Trybunału. Według nich Korwin-Piotrowska nie jest nawet sędzią TK, bowiem prezydent Karol Nawrocki nie przyjął od niej ślubowania.

W związku z sytuacją przed budynkiem TK trwają protesty polityków i zwolenników opozycji. Na miejscu są jednostki policji. W związku z sytuacją prezydent odwołał swoją wizytę w Senegalu i wrócił do kraju. W nocy z piątku na sobotę wszedł ze swoimi współpracownikami do siedziby TK.

Waldemar Żurek poinformował, że skierował do TK sześć wniosków o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Święczkowskiego i Sochańskiego. Zarzuty dotyczą m.in. niedopuszczania do orzekania sędziów wybranych przez Sejm, a od których Nawrocki odmówił przyjęcia ślubowania.



