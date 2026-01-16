W skrócie Prokuratura Krajowa oskarżyła pięć osób, w tym czterech obywateli Ukrainy i jednego obywatela Federacji Rosyjskiej, o działania sabotażowe na rzecz rosyjskiego wywiadu.

Oskarżeni mieli wysyłać przesyłki kurierskie zawierające ukryte urządzenia zapalające i materiały wybuchowe, które miały powodować pożary i stwarzać zagrożenie dla infrastruktury logistycznej oraz lotniczej.

Zarzuty wobec oskarżonych obejmują m.in. działanie na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej, użycie materiałów wybuchowych, zniszczenie mienia i usiłowanie sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym.

Jak poinformował Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, akt oskarżenia objął czterech obywateli Ukrainy - Vladyslava D., Viacheslava C., Vladyslava B. oraz Serhiiego Y. - a także jednego obywatela Federacji Rosyjskiej, Aleksandra B.

Według ustaleń śledczych oskarżeni działali na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej, biorąc udział w dokonywaniu lub przygotowywaniu aktów sabotażu wymierzonych w infrastrukturę logistyczną i lotniczą.

Sabotaż polegał na nadawaniu przesyłek kurierskich zawierających zakamuflowane urządzenia zapalające oraz substancje łatwopalne i wybuchowe, które miały powodować pożary w trakcie transportu lub w hubach przeładunkowych, w tym poza granicami Polski.

Z aktu oskarżenia wynika, że Vladyslav D. uczestniczył w przygotowywaniu i aktywacji urządzeń zapalających, a następnie w przekazywaniu przesyłek do nadania m.in. do Polski i Wielkiej Brytanii.

Vladyslav B. miał odpowiadać za przewóz i przechowywanie elementów tych przesyłek, w tym ich transport między Wilnem a Kownem.

Viacheslav C. zajmował się odbiorem, dokumentowaniem i przekazywaniem informacji o zawartości pakunków oraz przygotowywaniem działań testowych, obejmujących nadanie przesyłek z Warszawy do USA i Kanady.

Z kolei Serhii Y. miał organizować i koordynować działania grupy, w tym werbować osoby do sabotażu i zapewniać zaplecze logistyczne.

Aleksandr B. odpowiadał za planowanie przyszłych aktów sabotażu, w tym zlecanie wysyłek testowych do Ameryki Północnej oraz działania mające na celu utrudnienie wykrycia używanego przez grupę samochodu.

Czyny wszystkich oskarżonych zostały zakwalifikowane jako działanie na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej polegające na dokonywaniu lub przygotowywaniu aktów sabotażu, na podstawie przepisów Kodeksu karnego.

W przypadku części z nich zarzuty obejmują także posługiwanie się materiałami wybuchowymi i łatwopalnymi, zniszczenie mienia znacznej wartości oraz - w odniesieniu do Vladyslava D. - usiłowanie sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym. Wszystkie czyny uznano za mające charakter terrorystyczny.

Wobec pięciu oskarżonych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Prokuratura poinformowała również, że zgromadzony materiał dowodowy pozwala na postawienie zarzutów szóstej osobie - Jaroslavowi M., obywatelowi Federacji Rosyjskiej. Z uwagi na nieustalone miejsce pobytu nie ogłoszono mu zarzutów. Wszczęto jednak poszukiwania krajowe i międzynarodowe oraz skierowano do władz Azerbejdżanu wniosek o jego ekstradycję.

