W skrócie Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Ukrainy Volodymyrowi B., któremu zarzuca się udział w działaniach dywersyjnych na rzecz rosyjskiego wywiadu.

Oskarżony miał pomagać dwóm innym osobom w przygotowaniu sabotażu na kolei w miejscowościach Mika i Gołąb, za co grozi mu nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Wobec poszukiwanych Oleksandra K. i Yevheniia I., którzy opuścili Polskę w listopadzie ubiegłego roku, wystawiono listy gończe, europejskie nakazy aresztowania i noty Interpolu.

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"W dniu 28 października 2026 r. prokurator z mazowieckiego wydziału PZ PK skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Ukrainy Volodymyrowi B. w śledztwie dotyczącym aktów dywersji na torach kolejowych, do których doszło jesienią 2025 r. w miejscowości Mika (powiat garwoliński) i w miejscowości Gołąb (powiat puławski)" - czytamy w oświadczeniu wydanym przez Prokuraturę Krajową.

B. oskarżony jest o udział w działalności rosyjskiego wywiadu przeciwko Polsce oraz udzielenie pomocy dwóm innym obywatelom Ukrainy - Oleksandrowi K. i Yevheniiowi I. - w przygotowaniu i przeprowadzeniu akcji sabotażowych na kolei.

Volodymyr B. oskarżony. Działania prokuratury w sprawie aktów dywersji na kolei

Prokuratura informuje, że zgromadziła materiał dowodowy, który wskazuje, że we wrześniu ubiegłego roku Volodymyr B. zawiózł Oleksandra K. i Yevheniia I. w rejon planowanych działań na linii kolejowej nr 7 w okolicach miejscowości Mika i Gołąb.

Ci przeprowadzili rozpoznanie terenu, zainstalowali kamery i umieścili na szynach metalowe elementy.

15 listopada K. oraz I. podłożyli na torach w Mice materiały wybuchowe, które zdetonowali tuż przed nadjeżdżającym pociągiem towarowym. Od 1 października do 16 listopada instalowali też na torach w miejscowości Gołąb elementy mające służyć do wykolejenia składu.

"Działania te sprowadziły bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Ich celem było poważne zastraszenie wielu osób i oddziaływanie na opinię publiczną" - wskazuje prokuratura.

Poszukiwania Oleksandra K. i Yevheniia I. Śledztwo w toku

Za zarzucane Volodymyrowi B. przestępstwo grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. W międzyczasie trwają poszukiwania Oleksandra K. i Yevheniia I., którzy 16 listopada opuścili terytorium Polski.

Za obydwoma mężczyznami wystawione zostały listy gończe, europejskie nakazy aresztowania oraz czerwone noty Interpolu. Śledztwo trwa.

Informacje o możliwym sabotażu na kolei pojawiły się w niedzielę 16 listopada 2025 r. Maszynista jednego z pociągów zgłosił wtedy uszkodzenie toru na kolejowej trasie Warszawa - Lublin w miejscowości Mika (pow. garwoliński, woj. mazowieckie).

Tego samego dnia niedaleko stacji kolejowej Gołąb (pow. puławski, woj. lubelskie) pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.



