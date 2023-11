Komisja ds. Pedofilii. Dwa wolne wakaty, brak przewodniczącego

Nowarski wskazywał, że w trakcie posiedzeń Sejmu, które odbyły się po rezygnacji Kmieciaka, nie wybrano nowego przewodniczącego. Jak podkreślił w oświadczeniu, "Państwowa Komisja działa mimo to, ale nie mam wątpliwości, że niezwłocznie potrzebuje ona nowego lidera , który będzie kierować jej pracami, poprowadzi postępowania wyjaśniające i da jej nowy impuls do działania".

W sierpniu z kolei z członkostwa w Komisji zrezygnowała Elżbieta Malicka, która została do niej wyznaczona w 2020 roku przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Komisja ds. Pedofilii. Członkowie o "blokowaniu prac"

Już w czerwcu komisja ds. pedofilii apelowała o jak najszybszy wybór przewodniczącego i członka; po nieudanych lipcowych głosowaniach w Sejmie ówczesny szef sejmowej Komisji Sprawiedliwości Marek Ast (PiS) powiedział, że sprawa wyboru nowych członków Komisji to zadanie raczej dla parlamentu nowej kadencji.

Błażej Kmieciak, komentując wypowiedź Asta powiedział, że brak uzupełnienia składu Komisji oznacza zablokowanie jej prac. - Z zaskoczeniem i z niedowierzaniem przyjmuję tę informację. My ze strony Komisji mamy gotowe wszelkie zaplecze organizacyjne, dopinamy także kwestie lokalowe potrzebne do prowadzenia postepowań wyjaśniających. Przenoszenie tego na kolejną kadencję Sejmu blokuje tak naprawdę działania państwowej Komisji - powiedział Kmieciak.

Argumentował, że Komisja bez przewodniczącego nie może się spotykać, podejmować działań kierunkowych i organizować posiedzeń. - Bez przewodniczącego i bez członka Komisji nasze prace zostają w coraz większym zakresie zamrożone. My podejmujemy działania edukacyjne, prewencyjne i badawcze, ale to są działania zaklepywane już wcześniej przez pełny skład komisji. Obecnie nie mamy posiedzeń Komisji, bo nie możemy się spotykać. To jest zablokowanie naszych prac - dodał Kmieciak.