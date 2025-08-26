W skrócie Siostra Małgorzata Chmielewska krytykuje weto prezydenta Karola Nawrockiego wobec nowelizacji ustawy o pomocy Ukraińcom.

W liście otwartym apeluje do władz o wycofanie się z decyzji, która może pozbawić tysiące ludzi pracy, pobytu i dostępu do edukacji.

Rząd zapowiada, że uchodźcy pozostaną w Polsce, ale bez jasnych regulacji wiele osób straci możliwość legalnego życia i pracy.

Siostra Małgorzata Chmielewska, prezes Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia odniosła się do weta prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie nowelizacji ustawy o pomocy Ukraińcom. - Niech pan prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do naszego domu i osobiście powie moim ukraińskim podopiecznym, dzieciom i starcom: spadajcie skąd przyszliście - stwierdziła.

Karol Nawrocki swoją decyzję motywował w ostatnich dniach m.in. tym, że świadczenie 800 plus powinni dostawać tylko Ukraińcy, którzy pracują w Polsce, a dostęp do opieki zdrowotnej dla nich był uwarunkowany odprowadzaniem składki zdrowotnej.

Siostra Chmielewska stanowczo po wecie Nawrockiego. Napisała list do prezydenta

Siostra Chmielewska w reakcji na weto napisała list otwarty do prezydenta i pierwszej damy oraz do marszałka Sejmu, posłów i posłanek. W piśmie zwróciła uwagę, że zawetowanie ustawy o pomocy ofiarom wojny w Ukrainie pozbawi setki tysięcy osób pracy i uniemożliwi legalny pobyt w Polsce.

- Mam bezpośrednio do czynienia z ofiarami wojny w Ukrainie. Uchodźczyniami, bo w większości są to kobiety i dzieci, którzy - jeśli nic się nie zmieni - od 1 października zostaną pozbawieni prawa pobytu w Polsce, prawa do edukacji, do bezpłatnego leczenia z Narodowego Funduszu Zdrowia. Są to osoby, które nie mogą pracować: dzieci, albo starzy i schorowani emeryci - mówiła Chmielewska.

Dodała, że niektórzy z nich otrzymują ukraińską emeryturę w wysokości mniej więcej 300-400 zł. - Nie jest możliwe, żeby za to wyżyć. To są niepełnosprawne matki z dziećmi, albo matki z niepełnosprawnymi dziećmi, albo matki np. z czwórką dzieci. One nie mogą znaleźć pracy i zapłacić za mieszkanie - dodała.

Chmielewska zwróciła uwagę, że niesprawiedliwością jest napędzanie nagonki i nienawiści na uchodźców z Ukrainy. - Oczywiście w każdym narodzie i w każdej grupie są ludzie lepsi i gorsi, ale ogromna większość z nich pracuje. Liczby nie kłamią, jeśli chodzi o zysk, jaki państwo polskie ma z ich ciężkiej pracy. No a ci, którzy nie pracują, po prostu nie mogą - oceniła.

Siostra Chmielewska zaprasza prezydenta Nawrockiego. "Osobiste spotkanie"

Prezes Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia wspomniała też wizytę w ośrodku w województwie świętokrzyskim prezydenta Andrzeja Dudy i zaprosiła do przyjazdu prezydenta Karola Nawrockiego. - Zapraszam do osobistego spotkania z moimi podopiecznymi, spojrzenia w oczy i powiedzenia: spadajcie skąd przyszliście - powiedziała.

W liście napisała z kolei, że termin ewentualnej wizyty jest do uzgodnienia. "Żadne względy: polityczne, ekonomiczne ani moralne nie uzasadniają tego, co się stało. Gra najsłabszymi jest hańbą dla mojej ojczyzny, podobnie jak sianie wrogości i nie ma nic wspólnego z wartościami chrześcijańskimi ani zwykłą ludzką solidarnością" - napisała w liście.

W rozmowie zauważyła, że państwo nie utrzymuje ukraińskich uchodźców. - Rzeczywiście mają bezpłatną edukację, 800 plus i bezpłatne leczenie, są ubezpieczeni zdrowotnie, ale już nie emerytalnie. Tak samo jak my stoją w kolejce do lekarza. Nie mają pod tym względem żadnych przywilejów. Żadnych - mówiła. Dodała, że nie mają także innych praw, jak polscy obywatele, np. do schronienia w DPS-ach w przypadku wieku czy choroby.

"Pytam zatem was, mających władzę, w ich imieniu: czy mam kupować podręczniki dzieciakom do szkoły na nowy rok szkolny, skoro stracą prawo do nauki w Polsce? Proszę o pilną odpowiedź, bo rok szkolny za chwilę" - czytamy w liście.

Oświadczenie w tej sprawie wydało we wtorek MSWiA. Resort ocenił, że uchodźcy wojenni z Ukrainy nie wyjadą z Polski po wecie prezydenta, bo wojna w ich kraju trwa nadal. Natomiast pozostaną w kraju bez jasnych regulacji, co oznacza, że od 1 października 2025 r. tysiące osób straci możliwość legalnej pracy.

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zakładała przedłużenie ochrony tymczasowej udzielanej obywatelom Ukrainy, uciekającym przed wojną, do 4 marca 2026 r., co wynika z decyzji wykonawczej Rady UE z 25 czerwca 2024 r.

