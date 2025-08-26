S. Chmielewska z listem do Nawrockiego. "Niech powie moim podopiecznym"

Wojciech Barański

Oprac.: Wojciech Barański

- Niech pan prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do naszego domu i osobiście powie moim ukraińskim podopiecznym, dzieciom i starcom: spadajcie skąd przyszliście - stwierdziła siostra Małgorzata Chmielewska, komentując ostatnie weto Karola Nawrockiego w sprawie Ukraińców. Prezes Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia napisała również list do głowy państwa.

S. Chmielewska napisała list do prezydenta. "Niech osobiście powie podopiecznym"
S. Chmielewska napisała list do prezydenta. "Niech osobiście powie podopiecznym" Jarek PraszkiewiczAgencja FORUM

W skrócie

  • Siostra Małgorzata Chmielewska krytykuje weto prezydenta Karola Nawrockiego wobec nowelizacji ustawy o pomocy Ukraińcom.
  • W liście otwartym apeluje do władz o wycofanie się z decyzji, która może pozbawić tysiące ludzi pracy, pobytu i dostępu do edukacji.
  • Rząd zapowiada, że uchodźcy pozostaną w Polsce, ale bez jasnych regulacji wiele osób straci możliwość legalnego życia i pracy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Siostra Małgorzata Chmielewska, prezes Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia odniosła się do weta prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie nowelizacji ustawy o pomocy Ukraińcom. - Niech pan prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do naszego domu i osobiście powie moim ukraińskim podopiecznym, dzieciom i starcom: spadajcie skąd przyszliście - stwierdziła.

Karol Nawrocki swoją decyzję motywował w ostatnich dniach m.in. tym, że świadczenie 800 plus powinni dostawać tylko Ukraińcy, którzy pracują w Polsce, a dostęp do opieki zdrowotnej dla nich był uwarunkowany odprowadzaniem składki zdrowotnej.

Siostra Chmielewska stanowczo po wecie Nawrockiego. Napisała list do prezydenta

Siostra Chmielewska w reakcji na weto napisała list otwarty do prezydenta i pierwszej damy oraz do marszałka Sejmu, posłów i posłanek. W piśmie zwróciła uwagę, że zawetowanie ustawy o pomocy ofiarom wojny w Ukrainie pozbawi setki tysięcy osób pracy i uniemożliwi legalny pobyt w Polsce.

Zobacz również:

Rząd reaguje na weto Nawrockiego w sprawie Ukraińców. Jest propozycja
Polska

Rząd reaguje na weto Nawrockiego w sprawie Ukraińców. Jest propozycja

Wojciech Barański
Wojciech Barański

    - Mam bezpośrednio do czynienia z ofiarami wojny w Ukrainie. Uchodźczyniami, bo w większości są to kobiety i dzieci, którzy - jeśli nic się nie zmieni - od 1 października zostaną pozbawieni prawa pobytu w Polsce, prawa do edukacji, do bezpłatnego leczenia z Narodowego Funduszu Zdrowia. Są to osoby, które nie mogą pracować: dzieci, albo starzy i schorowani emeryci - mówiła Chmielewska.

    Dodała, że niektórzy z nich otrzymują ukraińską emeryturę w wysokości mniej więcej 300-400 zł. - Nie jest możliwe, żeby za to wyżyć. To są niepełnosprawne matki z dziećmi, albo matki z niepełnosprawnymi dziećmi, albo matki np. z czwórką dzieci. One nie mogą znaleźć pracy i zapłacić za mieszkanie - dodała.

    Chmielewska zwróciła uwagę, że niesprawiedliwością jest napędzanie nagonki i nienawiści na uchodźców z Ukrainy. - Oczywiście w każdym narodzie i w każdej grupie są ludzie lepsi i gorsi, ale ogromna większość z nich pracuje. Liczby nie kłamią, jeśli chodzi o zysk, jaki państwo polskie ma z ich ciężkiej pracy. No a ci, którzy nie pracują, po prostu nie mogą - oceniła.

    Siostra Chmielewska zaprasza prezydenta Nawrockiego. "Osobiste spotkanie"

    Prezes Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia wspomniała też wizytę w ośrodku w województwie świętokrzyskim prezydenta Andrzeja Dudy i zaprosiła do przyjazdu prezydenta Karola Nawrockiego. - Zapraszam do osobistego spotkania z moimi podopiecznymi, spojrzenia w oczy i powiedzenia: spadajcie skąd przyszliście - powiedziała.

    Zobacz również:

    Rafał Leśkiewicz krytykuje słowa Mirosława Skórki
    Ukraina - Rosja

    "Cóż za obłuda". Rzecznik prezydenta ostro reaguje na krytykę weta

    Paweł Sekmistrz
    Paweł Sekmistrz

      W liście napisała z kolei, że termin ewentualnej wizyty jest do uzgodnienia. "Żadne względy: polityczne, ekonomiczne ani moralne nie uzasadniają tego, co się stało. Gra najsłabszymi jest hańbą dla mojej ojczyzny, podobnie jak sianie wrogości i nie ma nic wspólnego z wartościami chrześcijańskimi ani zwykłą ludzką solidarnością" - napisała w liście.

      W rozmowie zauważyła, że państwo nie utrzymuje ukraińskich uchodźców. - Rzeczywiście mają bezpłatną edukację, 800 plus i bezpłatne leczenie, są ubezpieczeni zdrowotnie, ale już nie emerytalnie. Tak samo jak my stoją w kolejce do lekarza. Nie mają pod tym względem żadnych przywilejów. Żadnych - mówiła. Dodała, że nie mają także innych praw, jak polscy obywatele, np. do schronienia w DPS-ach w przypadku wieku czy choroby.

      "Pytam zatem was, mających władzę, w ich imieniu: czy mam kupować podręczniki dzieciakom do szkoły na nowy rok szkolny, skoro stracą prawo do nauki w Polsce? Proszę o pilną odpowiedź, bo rok szkolny za chwilę" - czytamy w liście.

      Oświadczenie w tej sprawie wydało we wtorek MSWiA. Resort ocenił, że uchodźcy wojenni z Ukrainy nie wyjadą z Polski po wecie prezydenta, bo wojna w ich kraju trwa nadal. Natomiast pozostaną w kraju bez jasnych regulacji, co oznacza, że od 1 października 2025 r. tysiące osób straci możliwość legalnej pracy.

      Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zakładała przedłużenie ochrony tymczasowej udzielanej obywatelom Ukrainy, uciekającym przed wojną, do 4 marca 2026 r., co wynika z decyzji wykonawczej Rady UE z 25 czerwca 2024 r.

      Zobacz również:

      Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz skrytykował wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego
      Polska

      Rzecznik prezydenta odpowiada wicepremierowi. "Histeria nie przystoi"

      Krzysztof Ryncarz
      Krzysztof Ryncarz
      Krajewski w "Gościu Wydarzeń": Można czasem już zatęsknić za prezydentem DudąPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze