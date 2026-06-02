Sztuczna inteligencja potrafi wygenerować dowolną grafikę, film, zdjęcie. Dlatego tak ważne jest, by odróżniać prawdę od fałszu i za każdym razem weryfikować informacje. By pokazać skalę wyzwania, przygotowaliśmy zestaw fotografii oraz filmów, z których połowa była wytworem AI.

O wskazanie, które zdjęcia są prawdziwe, poprosiliśmy polityków w Sejmie. Żaden nie rozwiązał naszego quizu bezbłędnie.

- Sztuczna inteligencja to naprawdę dramat, dzisiaj można wszystko zrobić - przyznaje Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, były minister nauki. - Zmiany są w zasadzie nie do wykrycia, jeśli chodzi o technologię AI - dodaje Mariusz Witczak, poseł KO.

- Jeśli sztuczna inteligencja jest w inteligentny sposób wykorzystywana, może służyć pomocą. Ale niestety mamy też kwestię manipulowania faktami i to jest niebezpieczne - podkreśla Lidia Czechak z PiS.

- Jest taki mechanizm w mediach społecznościowych, na Twitterze (obecnie X - red.) można zapytać, czy to sztuczna inteligencja. Ta sama sztuczna inteligencja od razu człowieka informuje, czy to jest prawda, czy nie. Bardzo polecam, sama stosuję, dzięki temu wiem, czy widzę prawdę - radzi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej oraz szefowa Polski 2050.

Które zdjęcie stworzyła sztuczna inteligencja? Zapytaliśmy polityków

Zdjęcia w naszym quizie przygotowaliśmy w czterech blokach tematycznych, tak, by dwa kolejne zdjęcia były do siebie łudząco podobne. Rozpoznasz prawdziwe? Odpowiedzi z poprawnie wskazanymi fotografiami znajdują się na końcu zestawienia.

Pierwsze zdjęcie przedstawia prezydenta Karola Nawrockiego ściskającego dłoń prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Kolejne to prezydent z premierem Donaldem Tuskiem. Które wygenerowała sztuczna inteligencja?

Z kim naprawdę prezydent witał się na zdjęciu? Fot. Jacek Dominski/REPORTER/East News oraz zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję materiał zewnętrzny

Drugi zestaw to marszałek Włodzimierz Czarzasty w podróży. Na jednym zdjęciu jest na lotnisku, na kolejnym w metrze.

Które zdjęcie Włodzimierza Czarzastego jest prawdziwe? Fot. Filip Naumienko/REPORTER/East News oraz zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję materiał zewnętrzny

WIDEO: Quiz o sztucznej inteligencji. Zobacz jak poradzili sobie politycy

Które zdjęcie stworzyła sztuczna inteligencja? Zrobiliśmy test politykom INTERIA.PL

Trzeci komplet zdjęć przedstawia dzieci na wiecu w Iranie. Za nimi znajduje się telebim. Na jednej z fotografii obraz na nim wytworzyła sztuczna inteligencja.

Które zdjęcie jest prawdziwe? Fot. Morteza Nikoubazl/AFP oraz zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję materiał zewnętrzny

Czwarty zestaw przedstawia prezydenta Litwy Gitanasa Nausedę podczas spotkania z polskimi politykami. Na jednym jest z premierem Donaldem Tuskiem, na drugim z prezydentem Karolem Nawrockim.

Z kim na zdjęciu naprawdę był prezydent Nauseda? Fot. Petras Malukas/AFP oraz zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję materiał zewnętrzny

Poprawne odpowiedzi (lista prawdziwych zdjęć):

Zestaw 1: Karol Nawrocki i Donald Tusk. Zdjęcie z 27 sierpnia 2025 z posiedzenia Rady Gabinetowej;

Zestaw 2: Włodzimierz Czarzasty w metrze. Spotkanie z liderami Lewicy 13 października 2023, podczas kampanii wyborczej;

Zestaw 3: Telebim z figurką amerykańskiego żołnierza. Zdjęcie z 30 kwietnia 2026 z wiecu w Teheranie po ataku sił USA i Izraela na Iran;

Zestaw 4: Prezydenci Nauseda i Nawrocki. Zdjęcie wykonane 6 maja 2026, podczas litewsko-polskich ćwiczeń "Brave Griffin 26/II".

Interia walczy z dezinformacją

Interia, największy portal w Polsce, walczy na pierwszej linii frontu z dezinformacją. W ramach działań prowadzonych pod hasłem "Bez Ciebie prawda nie ma szans" połączy zasięg internetu z siłą telewizji, żeby nagłośnić szkodliwy wpływ fejków oraz pokazać, że każdy z nas może zatrzymać falę dezinformacji.

- W wirtualnej ruletce przegrywają głównie ci, którzy nie wiedzą, że w ogóle są w kasynie - podkreśla redaktor naczelny Interii Piotr Witwicki. Więcej o akcji Interii znajdziesz w serii naszych artykułów, w których wskazujemy zagrożenia dezinformacją.

Jakub Krzywiecki, Wojciech Barański



