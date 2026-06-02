Rzuciliśmy wyzwanie politykom. Sprawdziliśmy, czy odróżnią zdjęcie prawdziwe od fejkowego
Myślisz, że bez trudu odróżnisz prawdziwe zdjęcie od obrazu stworzonego przez sztuczną inteligencję? Mylą się nawet ci, którzy zawodowo zajmują się polityką i mediami. W Sejmie, w ramach akcji Interii "Bez Ciebie prawda nie ma szans" przeprowadziliśmy quiz z fotografiami i nagraniami, z których połowa została wygenerowana przez AI. Żaden z przepytanych przez nas polityków nie zdobył kompletu punktów. Sprawdź, czy poradzisz sobie lepiej.
Sztuczna inteligencja potrafi wygenerować dowolną grafikę, film, zdjęcie. Dlatego tak ważne jest, by odróżniać prawdę od fałszu i za każdym razem weryfikować informacje. By pokazać skalę wyzwania, przygotowaliśmy zestaw fotografii oraz filmów, z których połowa była wytworem AI.
O wskazanie, które zdjęcia są prawdziwe, poprosiliśmy polityków w Sejmie. Żaden nie rozwiązał naszego quizu bezbłędnie.
- Sztuczna inteligencja to naprawdę dramat, dzisiaj można wszystko zrobić - przyznaje Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, były minister nauki. - Zmiany są w zasadzie nie do wykrycia, jeśli chodzi o technologię AI - dodaje Mariusz Witczak, poseł KO.
- Jeśli sztuczna inteligencja jest w inteligentny sposób wykorzystywana, może służyć pomocą. Ale niestety mamy też kwestię manipulowania faktami i to jest niebezpieczne - podkreśla Lidia Czechak z PiS.
- Jest taki mechanizm w mediach społecznościowych, na Twitterze (obecnie X - red.) można zapytać, czy to sztuczna inteligencja. Ta sama sztuczna inteligencja od razu człowieka informuje, czy to jest prawda, czy nie. Bardzo polecam, sama stosuję, dzięki temu wiem, czy widzę prawdę - radzi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej oraz szefowa Polski 2050.
Które zdjęcie stworzyła sztuczna inteligencja? Zapytaliśmy polityków
Zdjęcia w naszym quizie przygotowaliśmy w czterech blokach tematycznych, tak, by dwa kolejne zdjęcia były do siebie łudząco podobne. Rozpoznasz prawdziwe? Odpowiedzi z poprawnie wskazanymi fotografiami znajdują się na końcu zestawienia.
Pierwsze zdjęcie przedstawia prezydenta Karola Nawrockiego ściskającego dłoń prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Kolejne to prezydent z premierem Donaldem Tuskiem. Które wygenerowała sztuczna inteligencja?
Drugi zestaw to marszałek Włodzimierz Czarzasty w podróży. Na jednym zdjęciu jest na lotnisku, na kolejnym w metrze.
WIDEO: Quiz o sztucznej inteligencji. Zobacz jak poradzili sobie politycy
Trzeci komplet zdjęć przedstawia dzieci na wiecu w Iranie. Za nimi znajduje się telebim. Na jednej z fotografii obraz na nim wytworzyła sztuczna inteligencja.
Czwarty zestaw przedstawia prezydenta Litwy Gitanasa Nausedę podczas spotkania z polskimi politykami. Na jednym jest z premierem Donaldem Tuskiem, na drugim z prezydentem Karolem Nawrockim.
Poprawne odpowiedzi (lista prawdziwych zdjęć):
- Zestaw 1: Karol Nawrocki i Donald Tusk. Zdjęcie z 27 sierpnia 2025 z posiedzenia Rady Gabinetowej;
- Zestaw 2: Włodzimierz Czarzasty w metrze. Spotkanie z liderami Lewicy 13 października 2023, podczas kampanii wyborczej;
- Zestaw 3: Telebim z figurką amerykańskiego żołnierza. Zdjęcie z 30 kwietnia 2026 z wiecu w Teheranie po ataku sił USA i Izraela na Iran;
- Zestaw 4: Prezydenci Nauseda i Nawrocki. Zdjęcie wykonane 6 maja 2026, podczas litewsko-polskich ćwiczeń "Brave Griffin 26/II".
Jakub Krzywiecki, Wojciech Barański