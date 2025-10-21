Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba poinformował dziennikarzy, że mężczyzna nie przyznał się do winy. Dodał, że złożył on wyjaśnienia.

Śledczy powiedział, że konieczne będzie wysłanie 44-latka na badania sądowo-psychiatryczne. Prokuratura wystąpiła do sądu o trzymiesięczny areszt dla podejrzanego.

Więcej informacji wkrótce...

Zaatakował siedzibę PO koktajlem mołotowa. Sprawcą 44-latek

W piątek w drzwi budynku przy ul. Wiejskiej, w którym mieści się m.in. siedziba Platformy Obywatelskiej, ktoś próbował rzucić tzw. koktajlem Mołotowa. Świadkowie relacjonowali, że sprawca podpalający butelkę został odepchnięty, a ta rozbiła się przed wejściem.

"Mężczyznę zatrzymano w poniedziałek rano" - poinformowała Komenda Stołeczna Policji w serwisie X.

Zatrzymany 44-latek jest Polakiem i mieszkańcem powiatu łosickiego. Jeszcze w dniu zatrzymania został przesłuchany.

Do sprawy zatrzymania mężczyzny szef rządu odniósł się w poniedziałek we wpisie na platformie X.

"W czerwcu usłyszał zarzuty za grożenie mi śmiercią, w październiku próbował podpalić siedzibę Platformy. Bąkiewicz i Kaczyński muszą być zadowoleni. To na ich wiecu kilka dni wcześniej pierwszy krzyczał, by nie bać się sądów, wyrwać chwasty i rzucać napalm, by nie odrosły" - napisał TusAtak na biuro PO. Napastnik groził wcześniej premierowi

Jak podała KSP, Krzysztof B. w maju tego roku został zatrzymany "do gróźb karalnych na portalu X w kierunku zabójstwa premiera Donalda Tuska".

Sprawa w czerwcu trafiła do sądu z aktem oskarżenia - napisała na X policja.

Z doniesień medialnych wynika, że mężczyzna za ten czyn został ukarany grzywną.

"Michał wszystko mogę". Minister rolnictwa odpowiada Kołodziejczakowi Polsat News Polsat News