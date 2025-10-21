Rzucił koktajlem Mołotowa w siedzibę PO. Krzysztof B. usłyszał zarzuty
Sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa spowodowania pożaru oraz usiłowanie naruszenia nietykalności cielesnej osoby interweniującej - takie zarzuty usłyszał mężczyzna, który w piątek zaatakował koktajlem Mołotowa biuro PO w Warszawie. Podejrzany w trakcie przesłuchania tłumaczył, że zrobił to ponieważ - jego zdaniem - "łamana jest konstytucja".
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba poinformował dziennikarzy, że mężczyzna nie przyznał się do winy. Dodał, że złożył on wyjaśnienia.
Śledczy powiedział, że konieczne będzie wysłanie 44-latka na badania sądowo-psychiatryczne. Prokuratura wystąpiła do sądu o trzymiesięczny areszt dla podejrzanego.
Zaatakował siedzibę PO koktajlem mołotowa. Sprawcą 44-latek
W piątek w drzwi budynku przy ul. Wiejskiej, w którym mieści się m.in. siedziba Platformy Obywatelskiej, ktoś próbował rzucić tzw. koktajlem Mołotowa. Świadkowie relacjonowali, że sprawca podpalający butelkę został odepchnięty, a ta rozbiła się przed wejściem.
"Mężczyznę zatrzymano w poniedziałek rano" - poinformowała Komenda Stołeczna Policji w serwisie X.
Zatrzymany 44-latek jest Polakiem i mieszkańcem powiatu łosickiego. Jeszcze w dniu zatrzymania został przesłuchany.
Do sprawy zatrzymania mężczyzny szef rządu odniósł się w poniedziałek we wpisie na platformie X.
"W czerwcu usłyszał zarzuty za grożenie mi śmiercią, w październiku próbował podpalić siedzibę Platformy. Bąkiewicz i Kaczyński muszą być zadowoleni. To na ich wiecu kilka dni wcześniej pierwszy krzyczał, by nie bać się sądów, wyrwać chwasty i rzucać napalm, by nie odrosły" - napisał TusAtak na biuro PO. Napastnik groził wcześniej premierowi
Jak podała KSP, Krzysztof B. w maju tego roku został zatrzymany "do gróźb karalnych na portalu X w kierunku zabójstwa premiera Donalda Tuska".
Sprawa w czerwcu trafiła do sądu z aktem oskarżenia - napisała na X policja.
Z doniesień medialnych wynika, że mężczyzna za ten czyn został ukarany grzywną.