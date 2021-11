Rzecznik WOT: Migranci biorą udział w odprawach z propagandystą

"Rzecznik WOT: Odprawa mężczyzn - migrantów z białoruskim propagandystą. Nic na granicy nie dzieje się bez udziału i aprobaty białoruskich służb" - napisały we wtorek na Twitterze Wojska Obrony Terytorialnej.

Do wpisu dołączono zdjęcie, na którym widać grupę młodych mężczyzn zgromadzonych w kółku.

Kuźnica: WOT wzmacnia wsparcie Straży Granicznej

"W odpowiedzi na eskalację kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej podjęto kolejne działania zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa w rejonie objętym stanem wyjątkowym; WOT to wzmocnienie prowadzonego dotychczas wsparcia dla Straży Granicznej" - napisał Pietrzak we wtorek w komunikacie.

Poinformował, że od poniedziałku blisko 8 tys. żołnierzy z trzech województw - podlaskiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego - objęto "alertem gotowości do natychmiastowego stawiennictwa", "z czego już 1000 podlaskich terytorialsów zameldowało się w swoich batalionach".

Dodał, że WOT przez całą dobę prowadzą patrole piesze, kołowe i wodne z wykorzystaniem łodzi płaskodennych, patrole konne, obserwują też teren z powietrza przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych FlyEye.

"Maszty oświetleniowe postawione w tych obszarach poprawiają widoczność i wspomagają skuteczność działań patrolowych. Cały czas działa również mobilny zespół oceny wsparcia, którego zadaniem jest wsparcie mieszkańców objętych stanem wyjątkowym" - przekazał rzecznik.

Kuźnica. Szturm migrantów na granicę

W poniedziałek rano media obiegła informacja o dużej grupie migrantów, którzy planują przekroczyć granicę z Białorusi do Polski. Migranci są w okolicy Kuźnicy. Resort obrony narodowej poinformował tego dnia po południu, że służbom MSWiA i żołnierzom udało się zatrzymać pierwszą masową próbę sforsowania granicy. Obecnie migranci rozbili obóz w rejonie Kuźnicy. Pilnują ich służby białoruskie.

W BBN w poniedziałek po południu odbyła się - zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę - narada nt. sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Wcześniej w poniedziałek pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego odbył się sztab kryzysowy, który omawiał obecną sytuację na polsko-białoruskiej granicy z udziałem m.in. wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego oraz szefów MSWiA, MSZ i MON.

We wtorek o godz. 16 zbiera się Sejm; posłowie wysłuchają informacji rządu informacji o sytuacji na granicy Polski z Białorusią.