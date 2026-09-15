W skrócie Adam Szłapka zwrócił się do Zbigniewa Ziobry w ostrych słowach, zarzucając mu ucieczkę przed polskim wymiarem sprawiedliwości oraz związki z aferą Zondacrypto.

Zbigniew Ziobro sugerował publicznie powiązania Przemysława Krala, szefa Zondacrypto, z premierem Donaldem Tuskiem i zwrócił uwagę na finansowanie Europejskiego Kongresu Gospodarczego przez tę firmę po umorzeniu śledztwa.

W aferze Zondacrypto pojawiają się wzajemne oskarżenia PiS i PO, a politycy spierają się o domniemane powiązania oraz okoliczności przekazania pieniędzy fundacji Ziobry.

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"Nie ośmieszaj się, tchórzu. Pół miliona dla twojej fundacji. Zonda na ustach twoich kolegów z PiS na CPAC. A ty? Nie dotarłeś. Byłeś zajęty ucieczką przed polskim wymiarem sprawiedliwości" - napisał na platformie X Szłapka w odpowiedzi na wcześniejszy wpis Zbigniewa Ziobry.

Były minister sprawiedliwości sugerował powiązania szefa giełdy kryptowalut Zondacrypto Przemysława Krala z premierem Donaldem Tuskiem. Według niego prokuratura w 2024 roku umorzyła śledztwo przeciwko Zondacrypto, a kilka dni później firma sponsorowała Europejski Kongres Gospodarczy, na którym występowali m.in. Tusk czy szefowa KE Ursula von der Leyen.

"To, że pieniądze mafii - jak dziś sami mówicie - Tuskowi nie śmierdziały, nikogo nie dziwi" - stwierdził Ziobro.

We wcześniejszym wpisie oskarżenia Ziobry wobec premiera Szłapka określał jako "szczyt bezczelności", a samą aferę Zondacrypto jako "brudny interes" poprzedniej władzy. Ziobro z kolei wskazywał na umorzenie śledztwa ws. giełdy, pisząc "Tusk chce to ukryć".

Afera Zondacrypto. Wzajemne oskarżenia PiS i PO

W aferze Zondacrypto w ostatnim czasie pojawiło się nazwisko byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Premier Donald Tusk w Sejmie zacytował zeznania Przemysława Krala, w których twierdził on, że Ziobro obiecał umorzenie śledztwa wobec Zondacrypto oraz otrzymał od prezesa firmy pół miliona złotych na swoją fundację.

Ziobro zaprzecza swoim powiązaniom z Kralem. W obronie byłego ministra stanął również prezes PiS Jarosław Kaczyński, który stwierdził, że Ziobro przyjmując pieniądze od Krala nie wiedział, że ten "para się działalnością przestępczą".

Samo Prawo i Sprawiedliwość oskarża natomiast obóz rządzący o powiązania z giełdą kryptowalut. Jako dowód wskazuje sytuację z 2024 roku, gdy firma finansowała Europejski Kongres Gospodarczy odbywający się w Katowicach.

"Kilka dni po umorzeniu śledztwa w sprawie oszustw Zondacrypto przez prokuratora związanego z Bodnarem i Kornelukiem odbywa się Europejski Kongres Gospodarczy, na którym występuje Donald Tusk. Jednym z głównych sponsorów wydarzenia jest Zondacrypto" - napisała partia w komunikacie. Według niej afera Zondacrypto to "największa afera Donalda Tuska".



