W skrócie Adam Szłapka opisał byłego prezydenta Andrzeja Dudę jako trolla internetowego, reagując na jego krytyczne uwagi wobec Donalda Tuska.

Rzecznik rządu zarzucił Andrzejowi Dudzie rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji i dezinformację w kontekście kwestii bezpieczeństwa Polski.

Wypowiedź Donalda Tuska dotycząca relokacji amerykańskich żołnierzy do Polski wywołała krytykę opozycji, w tym ze strony Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego.

- To, co pisze pan Andrzej Duda, jest nieprawdą. Szkoda, że kończy karierę polityczną raczej jako troll internetowy - powiedział Szłapka podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Rzecznik rządu odniósł się do wpisu byłego prezydenta, który skrytykował wypowiedź Donalda Tuska po Szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu. "Premier Tusk przeciwko wzmocnieniu bezpieczeństwa Polski. Lojalność wobec Berlina na pierwszym miejscu. Wszystko jasne?" - napisał Andrzej Duda.

- Wszystko, co w tym tweecie jest napisane, jest kłamstwem, więc spokojnie można to zakwalifikować jako fake news czy dezinformację - stwierdził Szłapka.

Tusk o relokacji żołnierzy USA. "Delikatna sprawa"

Krytyka ze strony opozycji spadła na Donalda Tuska po jego wypowiedzi podczas poniedziałkowego briefingu po Szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu. Premier stwierdził wtedy, że kwestia redukcji wojsk USA w części państw europejskich jest "sprawą delikatną".

- Chyba nie powinniśmy jako państwo ich podbierać (...) Nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim - stwierdził Tusk.

Jednocześnie zaznaczył, że "jeśli prezydent USA i rząd amerykański uzna, że nie będzie wycofania tych wojsk tylko przeniesienie (...) do Polski, to oczywiście będzie to też konsekwencją starań, ale wszystkich", a Polska będzie wspierać taki ruch.

Oprócz Andrzeja Dudy wypowiedź Tuska skomentowali również były premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński, którzy zarzucili premierowi działanie na rzecz Niemiec. "Wzmocnienie wojskowej obecności USA w Polsce to delikatna sprawa? To 'podbieranie' żołnierzy? (...) To zmiana naszej sytuacji na nieporównywalnie lepszą, nieporównywalnie bezpieczniejszą. Tusk to Berlin. Dziś nikt rozsądny nie może temu zaprzeczyć" - napisał Kaczyński.

