Rzecznik rządu komentuje słowa szefa klubu PiS. "Działanie antypolskie"

W skrócie Mariusz Błaszczak podczas konwencji PiS w Stalowej Woli sprzeciwił się przystąpieniu Polski do programu SAFE i przedstawił propozycje dotyczące obronności, w tym nowy podatek bankowy na cele wojskowe oraz budowę polskiego Pentagonu.

Rządowy projekt ustawy wdrażającej program SAFE został przyjęty przez Senat i czeka na decyzję prezydenta; PiS oraz demonstranci apelują o weto, a rząd liczy na podpis.

Politycy koalicji rządzącej krytykują działania PiS, zarzucając im blokowanie środków z SAFE, które mają zostać przeznaczone m.in. na Hutę Stalowa Wola.

Pod hasłem "Myśląc Polska - Alternatywa 2.0: Czas na bezpieczną Polskę" została zorganizowana konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości w Stalowej Woli (woj. podkarpackie).

Szef klubu PiS, były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wskazywał, że trudne czasy wymagają zaangażowania i twardej postawy. Jak mówił, jeśli nie przyjdzie otrzeźwienie, to Polska zostanie na peryferiach bezpieczeństwa. Jego zdaniem bezpieczeństwo państwa wystawione jest na próbę, bo rządzi "fatalny rząd".

Błaszczak uderza w SAFE. "Nie można pozwolić"

Błaszczak ocenił, że unijny program SAFE to mechanizm pożyczkowy, który "niczym na łańcuchu trzymać będzie państwa, które odważą się prowadzić samodzielną politykę". - Nie wolno pozwolić na to, żeby Polska do tego mechanizmu weszła - oświadczył polityk PiS.

Przyjęta w czwartek z poprawkami przez Senat ustawa, wdrażająca unijny program dozbrajania SAFE, zakłada stworzenie zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa (FIZB), za pośrednictwem którego rząd będzie mógł korzystać z pieniędzy z SAFE.

W ramach unijnego instrumentu polski rząd będzie mógł skorzystać z około 43,7 mld euro w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek i wydać je na inwestycje w obronność. Według deklaracji rządu ponad 80 proc. pieniędzy ma zostać wydane w polskim przemyśle zbrojeniowym.

Na weto Karola Nawrockiego w sprawie naciskają PiS z Jarosławem Kaczyńskim na czele oraz demonstranci, którzy w sobotę zebrali się przed Pałacem Prezydenckim. Z kolei obóz rządowy ma nadzieję, że Karol Nawrocki podpisze ustawę.

Konwencja PiS dotycząca bezpieczeństwa. Adam Szłapka reaguje

Konwencję PiS w Stalowej Woli skrytykowali politycy związani z obozem rządzącym. Według nich program SAFE, który próbuje zablokować Prawo i Sprawiedliwość, przewiduje przyznanie 20 mld złotych Hucie Stalowa Wola, w której produkowane są m.in. armatochaubice Krab, Bojowe Wozy Piechoty "Borsuk" czy samobieżne moździerze Rak.

- Pan Błaszczak celowo dezinformuje. Program SAFE cały czas pozwala Polsce kupować u naszych sojuszników - na przykład w Stanach Zjednoczonych - sprzęty, które trudno jest wyprodukować na przykład w państwach europejskich. Ale najważniejsze jest to, że ten program to są olbrzymie środki: 43,5 miliarda euro na rozwój polskiego potencjału zbrojeniowego, na rozwój polskiego przemysłu obronnego. To jest gigantyczna szansa dla naszego bezpieczeństwa, dla naszej gospodarki, dla naszego przemysłu obronnego - ocenił dla PAP rzecznik rządu Adam Szłapka, komentując wstąpienie Błaszczaka. Jego zdaniem, słowa Błaszczaka to "oczywista bzdura i kłamstwo".

Jak podkreślił Szłapka, blokowanie programu SAFE przez polityków PiS "jest działaniem antypolskim". Zaznaczył, że słowa o "trzymaniu na łańcuchu" państw, które odważą się prowadzić samodzielną politykę, to "kłamstwo". - Błaszczak wie, że tak nie jest, tylko próbuje budować antyunijną retorykę - stwierdził rzecznik.

"Szczyt bezczelności! Organizować w Stalowej Woli partyjną konwencję i równocześnie blokować wielkie pieniądze dla huty z programu SAFE - potrafi tylko PiS" - pisał we wtorek premier Donald Tusk.

"Dumnie i bezrefleksyjnie zrobić konwencję w mieście, które chcesz oskubać z 20 miliardowego kontraktu - to potrafi tylko Kaczyński" - skomentował natomiast minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

PiS chce nowego podatku. Pieniądze miałyby pójść na armię

Błaszczak podczas konwencji przedstawił też najważniejsze propozycje programowe PiS dotyczące obronności. Jedna z nich dotyczy budżetu obronnego.

- Nie można pozwolić na to, żeby inne zadania, zadania dotyczące innych ministerstw były finansowane z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Zadłużenie państwa polskiego też nie może być finansowane z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Ustawowo zagwarantujemy takie zasady - zadeklarował szef klubu PiS.

Błaszczak dodał, że należałoby też wprowadzić podatek bankowy, aby znacząca część bankowych zysków płynęła na obronność. Postulatem PiS jest także możliwość przeznaczenia 1,5 proc. podatku PIT na polskie wojsko. - Wtedy każdy z nas miałby poczucie tego, że uczestniczy w procesie budowy siły polskiego wojska. Oczywiście nie byłoby przymusu - powiedział Błaszczak.

Były szef MON wskazał, że kolejnymi postulatami jest m.in. powołanie polskiej agencji DARPA na wzór amerykańskiej Defense Advanced Research Projects Agency.

- Wprowadzimy podstawowy standard wyposażenia żołnierza wojska polskiego - powiedział były szef MON.

Błaszczak: Zbudujemy polski Pentagon

Błaszczak dodał, że kolejną propozycją jest, aby na przykładzie żandarmerii wojskowej stworzyć służbę gotową do wspierania policji, straży granicznej, straży pożarnej. - Chodziło nam też o to, żeby odciążyć Wojska Obrony Terytorialnej, gdyż one dziś taką funkcję sprawują. Trochę inna jest rola formacji typu żandarmeria, typu karabinierzy niż rola jaką dziś pełnią Wojska Obrony Terytorialnej - wyjaśnił Błaszczak.

Polityk PiS zapowiedział też, że w przypadku objęcia władzy jego partia od razu przystąpi do negocjacji z USA w sprawie udziału Polski w programie nuclear sharing.

Szef klubu PiS wskazał także na potrzebę utworzenia kwatery głównej Rzeczpospolitej Polskiej. - Chodzi o to, żeby powstała kwatera odporna na ataki, żeby powstało narodowe centrum dowodzenia, Pentagon, taki drugi Pentagon w Polsce - powiedział Błaszczak.

Błaszczak podkreślił, że celem jest zbudowanie silnego, podmiotowego i suwerennego wojska, osadzonego w Sojuszu Północnoatlantyckim z mocną relacją ze Stanami Zjednoczonymi.

